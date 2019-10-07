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Ремонт

«Осенний ценопад» на мебель в Чите: гостиная всего за 38 т. р. вместо 54 095 р.

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Магазин мебели «Любимый дом» в Чите запустил акцию «Осенний ценопад» со скидками до 30%, когда гостиную «Техно» можно купить всего за 38 005 рублей вместо 54 095. Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» 7 октября сообщил представитель магазина.

«Акция продлится до 31 октября. В этом месяце можно приобрести как целые гостиные, спальни, кухни, прихожие, так и отдельные модули. Например, гостиная «Техно» из четырёх предметов в цвете «Дуб крафт белый/Серый шифер» стоит дешевле на 30%, а цена на «Кёльн Антрацит» в оттенке золотой дуб снизилась на 20%. Цена такую гостиную составляет 32 397 вместо 40 497 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Купив в октябре молодёжную комнату «Урбан», также можно сэкономить 30% — почти 27 тысяч рублей. В состав комнаты входит кровать, несколько полок и стеллажей, две тумбы, стол и шкаф.

«Каждому покупателю доступна услуга виртуальной «примерки» мебели – с помощью специальной программы консультант салона может собрать необходимую комбинацию модулей и расставить их в 3D-проекте будущего интерьера. Это поможет ещё до покупки увидеть, как будет выглядеть комната, и принять решение о покупке», – добавил представитель салона.

Действует бесплатная доставка и сборка мебели по Чите и краю.

Изучить ассортимент можно в фирменных магазинах «Любимый дом» на Шилова, 89, и Балябина, 13.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Фото: Kseniya Zimina
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Фото: Kseniya Zimina
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Фото: Kseniya Zimina
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Любимый дом, ул. Шилова, 89
  • 8 (3022) 41-53-82

Подробную информацию об акциях, сроках их проведения, условиях доставки уточняйте у продавцов-консультантов в магазинах. Количество акционного товара ограничено.

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