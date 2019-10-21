Коллекцию электрокаминов со звуком тлеющих углей и обогревом обновил «Ренессанс» в Чите
Дом мебели «Ренессанс» в Чите представил новую коллекцию электрокаминов с эффектом пламени, звуком тлеющих дров и затухания углей от 29,4 тысячи рублей, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 21 октября представитель магазина.
«Электрокамины могут создать в доме уют и тепло благодаря световым эффектам изменения высоты пламени, тлеющих углей и звуковой имитации потрескивания дров. В некоторых есть функция увлажнения и очищения воздуха в квартире. Покупатели смогут выбрать камин от фабрики Real Flame* из тех, что в наличии, и под заказ», — рассказал собеседник агентства.
Классические и современные камины в доме мебели «Ренессанс» изготовлены из дерева, камня и мрамора. Производитель Real Flame включил в функции каминокомплектов выбор мощности обогрева от 750 до 1,5 тысячи ватт, а также возможность использовать только декоративные функции без обогрева.
Посмотреть ассортимент дома мебели «Ренессанс» можно в группе «ВКонтакте» и в Instagram. Узнать об акциях и скидках — на сайте магазина.
*Риал Флэйм
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