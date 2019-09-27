Распродажа спален со скидками до 60% до 30 сентября продлится в «Мебель Room» в Чите

Читинский мебельный центр «Мебель Room» до 30 сентября будет дарить покупателям скидки до 60% при покупке мебели для спален, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 27 сентября представитель центра.

«В нашем магазине представлено более 50 видов спален от самых популярных брендов: «Шатура», «Лером», «Дятьково», «Ангстрем», «Лазурит». И на всё это действуют скидки от 20 до 60%. Максимальная скидка действует на ультрасовременную коллекцию Rimini от мебельной компании «Шатура». Это практичные и очень красивые спальни, которые отлично впишутся в интерьер в стиле лофт, хай-тек, минимализм», — рассказал собеседник агентства.

Скидка 60% действует и на прикроватные тумбы, туалетные столы, комоды и навесные зеркала от «Шатуры».

По выгодным ценам можно купить и мебель от салона «Лером». Например, на коллекции «Мелисса» и «Дольче Нотте» действует скидка 28%. Так, двуспальная кровать размером 1,60 на 2 метра стоит всего 11,6 тысячи рублей.

«Предложение будет действовать всего 3 дня, поэтому мы советуем покупателям долго не раздумывать», — добавил представитель «Мебель Room».

Следить за акциями и предложениями удобно на официальном сайте мебельного центра «Мебель Room» и в социальных сетях.