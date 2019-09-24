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Ремонт

«Здесь Ремонт»: Дарим планшеты за репост в соцсетях

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Компания «Здесь Ремонт» запустила конкурс для всех пользователей соцсетей «Вконтакте» и Instagram и подарит три планшета победителям за репост и угаданную стоимость ремонта квартиры в проекте «Преображение», сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 24 сентября представитель компании.

«Новым объектом студии в проекте станет черновая трёхкомнатная квартира площадью 86,6 квадратных метров. Этапы ремонта мы будем подробно освещать в своей группе «ВКонтакте» и в Instagram. А чтобы было интереснее, мы проведём конкурс, где разыграем планшеты и клубные карты. Для участия нужно вступить в нашу группу «ВКонтакте» и сделать репост, либо подписаться на Instagram. Затем в комментариях попробовать угадать общую сметную стоимость ремонта», — рассказал собеседник агентства.

Ремонт квартиры будет стандартным класса «Комфорт». Для него сотрудники студии будут использовать двери и фурнитуру, ламинат, обои, натяжные потолки, потолочное освещение, которые продаются в магазине «Здесь Ремонт». За самый точный прогноз 3 победителя получат планшеты. Ещё 20 участникам вручат клубные карты с зачисленной тысячей бонусов на покупки. Подведение итогов и вручение призов состоится в магазине после окончания ремонта квартиры и передачи её заказчику.

«У каждого подписчика будет всего одна попытка, поэтому мы рекомендуем не торопиться называть свой вариант. Чем больше постов будет просмотрено, тем больше будет информации и тем точнее можно сделать прогноз. К тому же, никому не запрещается зайти в магазин и посмотреть стоимость материалов. Этим проектом мы хотим показать людям, что ремонт черновой квартиры с профессионалами — это просто, а при правильном подборе материалов такой ремонт не обходится в половину стоимости самой квартиры», — добавил представитель компании.

предоставлено рекламодателем
Новая квартира в Северном для проекта
Фото: предоставлено рекламодателем
предоставлено рекламодателем
Новая квартира в Северном для проекта
Фото: предоставлено рекламодателем

На фото ниже – результаты первых участников проекта «Преображение».

Ленина, 52, было:

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем

Ленина, 52, стало:

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем

Нечаева, 115, было:

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
1
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
2
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
3
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
4
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
5
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
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Нечаева, 115, стало:

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
1
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
2
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
3
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
4
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
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предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
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предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
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Здесь ремонт, ул. Нагорная, 26
  • 8 (3022) 50-57-07
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