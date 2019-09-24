«Здесь Ремонт»: Дарим планшеты за репост в соцсетях

Компания «Здесь Ремонт» запустила конкурс для всех пользователей соцсетей «Вконтакте» и Instagram и подарит три планшета победителям за репост и угаданную стоимость ремонта квартиры в проекте «Преображение», сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 24 сентября представитель компании.

«Новым объектом студии в проекте станет черновая трёхкомнатная квартира площадью 86,6 квадратных метров. Этапы ремонта мы будем подробно освещать в своей группе «ВКонтакте» и в Instagram. А чтобы было интереснее, мы проведём конкурс, где разыграем планшеты и клубные карты. Для участия нужно вступить в нашу группу «ВКонтакте» и сделать репост, либо подписаться на Instagram. Затем в комментариях попробовать угадать общую сметную стоимость ремонта», — рассказал собеседник агентства.

Ремонт квартиры будет стандартным класса «Комфорт». Для него сотрудники студии будут использовать двери и фурнитуру, ламинат, обои, натяжные потолки, потолочное освещение, которые продаются в магазине «Здесь Ремонт». За самый точный прогноз 3 победителя получат планшеты. Ещё 20 участникам вручат клубные карты с зачисленной тысячей бонусов на покупки. Подведение итогов и вручение призов состоится в магазине после окончания ремонта квартиры и передачи её заказчику.

«У каждого подписчика будет всего одна попытка, поэтому мы рекомендуем не торопиться называть свой вариант. Чем больше постов будет просмотрено, тем больше будет информации и тем точнее можно сделать прогноз. К тому же, никому не запрещается зайти в магазин и посмотреть стоимость материалов. Этим проектом мы хотим показать людям, что ремонт черновой квартиры с профессионалами — это просто, а при правильном подборе материалов такой ремонт не обходится в половину стоимости самой квартиры», — добавил представитель компании.