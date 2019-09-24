Окна Veka со скидкой 30% от 8,3 т. р. изготовят «Окна & Двери» в Чите до конца года
Салон «Окна & Двери» до конца 2019 года будет дарить скидку 30% на пластиковые окна, и их стоимость составит от 8,3 тысячи рублей, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 23 сентября представитель салона.
«Мы изготавливаем на заказ пластиковые окна из немецкого профиля Veka, который отличается высокой степенью теплосбережения, звукоизоляции и надёжности. За безопасность окон и дома в целом отвечает противовзломная фурнитура Siegenia. К тому же, заказав любое окно сейчас, можно получить скидку на входные российские двери Torex. Например, к стандартному двустворчатому окну рублей мы подарим скидку в размере 2,8 тысячи на дверь Torex «Ультиматум МР» обычной стоимостью от 32,7 тысячи рублей», – рассказал собеседник агентства.
Размер скидки зависит от стоимости заказанного окна и выбранной модели двери. Уточнить подробные условия акции можно у консультантов салона по телефонам: 411-461, 8-914-434-43-43.
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