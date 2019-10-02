Многоуровневые, потолки со световыми линиями и фотопечатью изготовит «Стройкомплект»

Студия «Стройкомплект» предложила читинцам воплотить свои мечты об идеальном доме с помощью натяжных потолков, изготовленных с применением различных технологий – от фотопечати и световых линий до многоуровневых и «парящих» конструкций. Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» 2 октября сообщил представитель студии.

«Одно из самых оригинальных и современных решений студии – это потолки со световыми линиями. Профиль со светодиодной лентой устанавливается в базовый потолок и может служить в качестве источника света, для зонирования пространства или просто как элемент дизайна. Рисунок и количество линий могут быть любыми, благодаря чему воплотить идею об идеальном интерьере очень легко», – рассказал собеседник агентства.

«Парящие» потолки словно подвешены в воздухе и не прилегаю вплотную к стенам. При взгляде на покрытие кажется, что оно парит в воздухе. Поэтому «парящие» потолки создают интересный интерьер и идеальны для любых жилых помещений.

«Кроме того, мы изготавливаем резные потолки с самыми разными орнаментами, многоуровневые конструкции и потолки с фотопечатью. На последние сейчас действует акция – при заказе 30 квадратных метров потолка 1 метр фотопечати мы делаем бесплатно. Также недавно мы запустили производство фотообоев на заказ с любыми изображениями», – добавил представитель студии.

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