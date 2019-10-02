Скидку 25% на неподдающиеся взлому окна Softline подарит Alucom в Чите до 25 октября

Компания Alucom в Чите до 25 октября будет дарить скидку на окна Softline от Veka, которые практически не поддаются взлому, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 2 октября представитель компании.

«В субботу 28 сентября наша компания участвовала во всероссийском фестивале энергосбережения и в честь этого запустила скидки на окна Softline. Стабильная многокамерная система с превосходными изолирующими характеристиками обеспечивает тепло и тишину в доме, а специальное замкнутое армирование и фурнитура Siegenia делает раму особенно крепкой и устойчивой ко взлому», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что, заказав окно до 25 октября, можно сэкономить на нём от 4 тысяч рублей.

Чтобы заказать окно, можно заполнить форму ниже и дождаться звонка специалиста.

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Alucom, ул. Бутина, 32а