Готовые дома от 10 712 р. в месяц продадут на ипотечной ярмарке в Чите 14-16 ноября
Строительная компания «Эталонстрой» совместно со Сбербанком с 14 по 16 ноября проведёт ипотечную ярмарку, на которой представит готовые дома по предзаказу с ежемесячным платежом от 10 712 рублей в месяц, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 13 ноября представитель застройщика.
«За указанную сумму мы предлагаем дом площадью 56 квадратных метров на земельном участке в 10 соток рядом с микрорайоном Витимский. Это практически полностью готовое жильё, поскольку в доме уже установлены окна и система отопления, а на участке стоит забор. Остаётся провести небольшой косметический ремонт, расставить мебель, и можно справлять новоселье», – рассказал собеседник агентства.
Во время ярмарки можно приобрести готовые дома разных площадей и в других районах Читы. По желанию, клиенты могут вносить свои коррективы в проекты или заказать строительство жилья по индивидуальному плану.
Ярмарка будет идти с 14 по 16 ноября с 10.00 до 18.00 в офисе «Эталонстроя» на Бутина, 10, этаж 3, кабинет №7. Предварительно записаться на участие можно по телефону 8-914-350-07-00.
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Ипотечные кредитные продукты представлены ПАО «Сбербанк России» (генеральная лицензия Банка России №1481).
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