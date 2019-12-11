«ЭталонСтрой» начал принимать заявки на строительство в дальневосточную ипотеку под 2%
Строительная компания «ЭталонСтрой» начала принимать заявки на строительство домов по программе недавно запущенной дальневосточной ипотеки под 2% годовых, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 11 декабря представитель застройщика.
«Взять ипотечный кредит на приобретение или строительство жилья на Дальнем востоке под беспрецедентно низкую льготную ставку смогут молодые семьи с возрастом супругов до 35 лет, неполные семьи с детьми и получатели земли по программе «Дальневосточный гектар», – рассказал собеседник агентства.
«ЭталонСтрой» уже принимает заявки от желающих построить дом с помощью новой программы, а также помогает клиентам собрать и подать необходимые документы в банк. Так, сейчас в проекте участвуют «Банк Дом.рф» и «Азиатско-Тихоокеанский банк». По информации Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, в течение месяца к программе подключатся Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, «Открытие», «Газпромбанк» и другие банки.
Подробности о компании — на сайте и в Instagram.
АО «Банк ДОМ.РФ». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года.
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №1810 на осуществление банковских операций.
ПАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России №1481.
ВТБ. Генеральная лицензия Банка России №1000
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.
ПАО Банк «ФК Открытие».Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014.
Банк ГПБ (АО) Генеральная лицензия Банка России №354
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