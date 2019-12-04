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Это не передарят — топ всегда нужных подарков к Новому году от «Домолюкса»

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На дворе декабрь, и скоро долгожданный Новый год. В эту праздничную ночь звёзды сходятся воедино, и все дарят друг другу нужные и желанные презенты. А где купить новогодний подарок, чтобы он был и полезным, и красивым, и по приемлемой цене? Все ответы вы найдёте в топе подарков от магазина «Домолюкс».

Для удобства мы разделили подарки на четыре категории по степени близости того, кому вы будете их дарить, и, конечно, по ценам.

Для самых любимых

Здесь мы не экономим, обращаем внимание на исключительное качество и надёжного производителя. Любая хозяйка оценит качественную посуду для готовки. Подарите её любимой жене, сестре или маме.

Первым топовым примером подарка — это посуда немецкого производителя «Бёрнер».

Перед вами сковороды, ножи, соусницы и другие кухонные приборы, созданные по идеальным немецким технологиям и имеющие 10-летнюю гарантию качества. Готовить с такой посудой — одно удовольствие.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

Проявите заботу о здоровом сне родителей или любимого человека. Подарите им шикарный комплект в подарочной коробке. Такая постель точно создаст гармонию в спальне. Текстиль будет служить годами.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

Заботу о здоровом сне можно выразить и ортопедическими подушками, верблюжьими одеялами и многим другим.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

Часы — очень важный для интерьера атрибут, способный облагородить и подчеркнуть любой стиль.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

Семейные пары и соседи

Как можно оставить без хорошего подарка лучших друзей семьи? Молодожёнам всегда пригодится посуда, кухонная утварь и красивое бельё.

При выборе подарка друзьям можно обратить внимание на комплекты чуть подешевле, но только те, которые при этом выглядят достойно и отличаются хорошим качеством.

Например, постельное бельё из сатина и поплина с необычной вышивкой, различными принтами, пледы, одеяла и банные полотенца.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
1
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
2
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
3
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
4
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
5
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
6
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
7

В зависимости от характера ваших друзей можно найти и прикольные новогодние сувениры.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

Любимые подруги

Выбор подарка женщине всегда занимает много времени. Тем более, когда это подарок любимой подруге.

Для замужней и заботливой мамы можно купить кастрюли, сковороды и блинницы московского бренда «Маруся».

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

Эта посуда собирает хорошие отзывы по всей стране. Её красивый дизайн отлично сочетается с качеством и ценой. Например, кастрюлю можно купить от 800 рублей, сковородку — от 1 370 рублей.

Неплохим дополнением хозяйке в подарок станут заварники и френч-прессы от 250 рублей.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

Замечательно на любой кухне будет смотреться бутылка для масла и уксуса.

Если же у вашей подруги много косметики, украшений и других изящных мелочей, подарите ей саквояж.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

Деревянный, в стиле «прованс», или кожаный, с несколькими отделами.

Коллеги и знакомые

Оригинальным и недорогим подарком коллеге может стать термокружка или бутылка-термос для путешествий. Такие в «Домолюксе» можно найти по цене от 380 рублей.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

Куда без новогодних красивых сувениров?

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

Световые картины на батарейках — отличный вариант для создания уюта.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

Знакомым можно подарить оригинальную посуду, наборы под сыпучее и полотенца.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
1
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
2
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
3
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
4
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
5
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
6

Выбирая подарок, помните, что «Домолюкс» — то место, где можно найти практически всё.

А чтобы подарить своим родным и друзьям удовольствие самим прогуляться по огромному магазину, выбрать нужные вещи для дома и уюта, купите им подарочный сертификат номиналом от 300 до 5 тысяч рублей.

Удачных покупок и приятных подарков в Новом году желает вам «Домолюкс» — место для уютных покупок.

 
Домолюкс, супермаркет, ул. Курнатовского, 73 (угол ул. Нечаева и ул. Курнатовского)
  • 8 (3022) 31-87-73
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