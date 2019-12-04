Это не передарят — топ всегда нужных подарков к Новому году от «Домолюкса»

На дворе декабрь, и скоро долгожданный Новый год. В эту праздничную ночь звёзды сходятся воедино, и все дарят друг другу нужные и желанные презенты. А где купить новогодний подарок, чтобы он был и полезным, и красивым, и по приемлемой цене? Все ответы вы найдёте в топе подарков от магазина «Домолюкс».

Для удобства мы разделили подарки на четыре категории по степени близости того, кому вы будете их дарить, и, конечно, по ценам.

Для самых любимых

Здесь мы не экономим, обращаем внимание на исключительное качество и надёжного производителя. Любая хозяйка оценит качественную посуду для готовки. Подарите её любимой жене, сестре или маме.

Первым топовым примером подарка — это посуда немецкого производителя «Бёрнер».

Перед вами сковороды, ножи, соусницы и другие кухонные приборы, созданные по идеальным немецким технологиям и имеющие 10-летнюю гарантию качества. Готовить с такой посудой — одно удовольствие.

Проявите заботу о здоровом сне родителей или любимого человека. Подарите им шикарный комплект в подарочной коробке. Такая постель точно создаст гармонию в спальне. Текстиль будет служить годами.