«Тотальную балконизацию» со скидкой 30% запустил новый офис «Veka Чита» до 25 октября

Новый офис «Veka Чита» в честь открытия запустил акцию «Тотальная балконизация» и остеклит балкон со скидкой 30% до 25 октября, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель компании.

«Ближайшая неделя — самое подходящее время застеклить балкон к грядущей зиме и сэкономить почти треть от его стоимости. К примеру, остекление из ПВХ с внутренней отделкой будет стоить от 35 тысяч рублей. Поэтому стоит поторопиться», — рассказал собеседник агентства.

Veka – одна из немногих компаний, кто создаёт окна класса А по европейскому стандарту в Забайкальском крае. Здесь можно заказать окна, не пропускающие шум, дым и пыль, сделать холодное или тёплое остекление балкона, а также остеклить веранду панорамными окнами.

Узнать подробности или записаться на бесплатный замер можно в офисе продаж, по телефону 26-16-16 или на сайте.