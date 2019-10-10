ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
РЕКОМЕНДУЕМ
Видео

«Тотальную балконизацию» со скидкой 30% запустил новый офис «Veka Чита» до 25 октября

,

Новый офис «Veka Чита» в честь открытия запустил акцию «Тотальная балконизация» и остеклит балкон со скидкой 30% до 25 октября, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель компании.

«Ближайшая неделя — самое подходящее время застеклить балкон к грядущей зиме и сэкономить почти треть от его стоимости. К примеру, остекление из ПВХ с внутренней отделкой будет стоить от 35 тысяч рублей. Поэтому стоит поторопиться», — рассказал собеседник агентства.

Veka – одна из немногих компаний, кто создаёт окна класса А по европейскому стандарту в Забайкальском крае. Здесь можно заказать окна, не пропускающие шум, дым и пыль, сделать холодное или тёплое остекление балкона, а также остеклить веранду панорамными окнами.

Узнать подробности или записаться на бесплатный замер можно в офисе продаж, по телефону 26-16-16 или на сайте.

 
VEKA, завод окон, ул. Чайковского, 6
  • 8 (3022) 26-16-16
НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Всё что нужно знать про окна: как их делают, и почему столько стоят

Коттеджный ответ — 3 дизайн-проекта остекления в подарок

Кондиционеры со скидками до 7,5 т. р. продаст и установит «Климат Контроль» в Чите

Скидку до 100 т. р. на матрас и трансформируемое спальное основание подарит Askona в Чите

Герметичное и тёплое балконное остекление за 2 999 р. в месяц установит «Алюком» в Чите

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Ещё на 2 недели продлили режим самоизоляции в Забайкалье – до 8 июня 17016

59 новых случаев коронавируса выявили в Забайкалье - это рекордное число 16556

Гурулёв о коронавирусе в Забайкалье: Основная беда пришла из медучреждений 10757

Гурулёв о койках под COVID-19: «Вал пошёл такой, что мест из резерва может не хватить» 6208

Власти Забайкалья отказались от идеи открывать детсады даже с 1 июня 5733

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Ещё на 2 недели продлили режим самоизоляции в Забайкалье – до 8 июня 156

59 новых случаев коронавируса выявили в Забайкалье - это рекордное число 147

Общественники влезли на горки на пл. Декабристов и признали их опасными для детей 78

Построенную пенсионером детскую площадку снесли в Чите, на её месте появятся турники 77

Гурулёв о коронавирусе в Забайкалье: Основная беда пришла из медучреждений 67

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

ОБСУЖДАЕМОЕ
Р!

Реклама на сайте Заказать

Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Социальные сети

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+