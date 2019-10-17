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Ремонт

Скидки до 40% на мебель «dmi Дятьково», включая новинки, подарит «Мебель Room» в Чите

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Мебельный центр «Мебель Room» в Чите запустил акцию «Уютный октябрь» и до 31 октября подарит скидки до 40% на мебель компании «dmi Дятьково», включая новые коллекции Turin и Parma, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель центра.

«Скидка 40% распространяется на спальни и гостиные серии Tokio и City, 30% — на всю мебель из новых коллекций Turin и Parma, включая молодёжные комнаты и прихожие. На многие серии скидки составляют от 15 до 20%. Акция продлится до 31 октября», — рассказал собеседник агентства.

Например, гостиная Parma PR0501.0 в благородном белом цвете будет стоить 33 694 рубля вместо 48 134, а стильная прихожая Turin TR0543.0 в сочетании оттенков дуб и венге обойдётся в 31 304 рублей вместо 44 720. Выгодно купить можно не только полностью гарнитур, но и отдельные элементы: кровати, тумбы, полки, шкафы и многое другое.

Мебельные новинки объединены общей темой — путешествием по Италии. Дизайнеры передали своё настроение с помощью тёплых природных оттенков, натуральной текстуры и оригинальных фасадов. Большой плюс этих коллекций — возможность по-своему комбинировать элементы различных жилых зон.

Подробнее об ассортименте и ценах можно узнать на сайте.

«Также до конца октября у нас проходит акция «Бархатный сезон», когда все матрасы, подушки и наматрасники снижаются в цене на 10-30%», — добавил представитель центра.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
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Мебель Room, ул. Ленина, 152
  • 8 (3022) 212-140

ИП Войтенко Пётр Юрьевич. ОГРНИП 316753600084665.

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