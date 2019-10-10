Обеденные группы от элитных российских фабрик поступили в «Мебель Room» в Чите

Салон «Мебель Room» в Чите объявил о поступлении обеденных групп – стульев и столов со столешницами из натурального дерева и керамики — от элитных российских фабрик, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 10 октября представитель салона.

«У нас представлены обеденные группы от трёх российских производителей: «Рокос», «Аэро» и «Виста». Каждая коллекция отличается дизайном, есть как украшенные резьбой классические модели, так и модернизированные, и даже с футуристическим дизайном», — рассказал собеседник агентства.

Представленные в салоне столы изготавливаются из массива бука, нержавеющей стали, а столешницы могут быть деревянными, стеклянными и керамическими.

К каждому из столов можно подобрать комплект стульев, которые также изготавливаются из дерева и металла, а в качестве обивки выступают жаккард, велюр и экокожа.

«Нужно лишь выбрать подходящую модель, а мы доставим покупку за 1-2 дня, поднимем на этаж и соберём. А при оплате наличными или при покупке в кредит мы подарим скидку 10%. Также возможно оформление рассрочки, скидка на неё не распространяется», – добавил представитель салона.