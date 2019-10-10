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Ремонт

Обеденные группы от элитных российских фабрик поступили в «Мебель Room» в Чите

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Салон «Мебель Room» в Чите объявил о поступлении обеденных групп – стульев и столов со столешницами из натурального дерева и керамики — от элитных российских фабрик, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 10 октября представитель салона.

«У нас представлены обеденные группы от трёх российских производителей: «Рокос», «Аэро» и «Виста». Каждая коллекция отличается дизайном, есть как украшенные резьбой классические модели, так и модернизированные, и даже с футуристическим дизайном», — рассказал собеседник агентства.

Представленные в салоне столы изготавливаются из массива бука, нержавеющей стали, а столешницы могут быть деревянными, стеклянными и керамическими.

К каждому из столов можно подобрать комплект стульев, которые также изготавливаются из дерева и металла, а в качестве обивки выступают жаккард, велюр и экокожа.

«Нужно лишь выбрать подходящую модель, а мы доставим покупку за 1-2 дня, поднимем на этаж и соберём. А при оплате наличными или при покупке в кредит мы подарим скидку 10%. Также возможно оформление рассрочки, скидка на неё не распространяется», – добавил представитель салона.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
2
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
5
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Мебель Room, ул. Ленина, 152
  • 8 (3022) 212-140

*ОТП-Банк: лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 2766 от 27.11.2014.
Почта Банк: лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016.
«Хоум Кредит энд Финанс Банк», Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.
«Русфинанс банк», генеральная лицензия №1792 от 13.02.2013.
«Альфа-банк», лицензия Банка России № 1326 от 16.01.2015
«Тинькофф Банк», лицензия ЦБ РФ № 2673 от 24.03.2015.

ИП Войтенко Пётр Юрьевич. ОГРНИП 316753600084665.

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