Установить новые окна почти вполовину дешевле предложили «Доступные окна» в Чите

Компания «Доступные окна» предложила читинцам обновить окна перед грядущей зимой и сэкономить до половины их стоимости, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 16 октября представитель компании.

«Пока на улице сохраняется тепло, можно успеть установить новые пластиковые окна. Классические окна из долговечного немецкого профиля Veka или мультифункциональные с противовзломной фурнитурой Titan и напылением серебра помогут зимой сохранить тепло в помещении. К тому же, мы делаем на них хорошие скидки до 50%*», – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что качество профиля Veka остаётся неизменно высоким и отличается от аналогов: срок службы составляет до 50 лет. Окна из такого профиля не пожелтеют со временем, а немецкая фурнитура Siegenia защитит от взлома. Замер, доставка по городу, подъём на этаж, вынос строительного мусора оказываются бесплатно.

«Поставить окно по специальной цене можно не только в квартиру, но и в загородные дома, офисы и другие помещения. Также мы изготовим окна нестандартных цветов и форм, установим балконное остекление, рольставни и входные металлические двери. Доступны кредит и беспроцентная рассрочка**», — уточнил представитель компании.

Рассчитать стоимость можно на сайте и по телефону: 21-75-43.