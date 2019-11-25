Только 7 квартир со скидками до 180 т. р. в мкр «Победа» продаст «Тантал» в Чите
Строительная компания «Тантал» в Чите продаст семь квартир в новостройке на Усуглинской, 4, в микрорайоне «Победа» со скидками до 180 тысяч рублей на ярмарке с банками-партнёрами, которая пройдёт 26 ноября в офисе застройщика, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель компании.
«В ярмарке будут участвовать только семь квартир в микрорайоне «Победа». Мы представим однокомнатные квартиры площадью от 37 квадратных метров по ценам от 1,92 миллиона рублей и двухкомнатные, площадью от 56 квадратных метров, — от 2,9 миллиона рублей. Те, кто купит квартиру на ярмарке, получат утеплённый балкон в подарок», — уточнил собеседник агентства.
На ярмарке будут присутствовать менеджеры банков-партнёров застройщика, которые помогут оформить ипотеку от 5% годовых. Клиенты, выбравшие покупку квартиры через ипотеку, получат первоначальный взнос от застройщика в подарок. Также клиенты могут взять квартиру в рассрочку до 1 год с первоначальным взносом от 10%.
Покупатели также смогут выбрать квартиры в домах на Тимирязева, 23, и на Красных коммунаров, 3. В этих домах компания представит квартиры с ремонтом и дизайнерские подъезды.
Ярмарка пройдёт в офисе компании «Тантал» с 11.00 до 19.00. Для участия желательно записаться по телефонам: 712-888 и 8-924-811-2888, звонки принимаются с 8.00 до 22.00.
Лицензии банков-партнёров:
ПАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481. Официальный сайт Банка – www.sberbank.ru.
ПАО АКБ «Связь-Банк». Генеральная лицензия Банка России № 1470.
АО «Россельхозбанк». Лицензия ЦБ РФ № 3349 от 12 августа 2015.
ПАО «АТБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1810 от 04.08.2015.
«Альфа-Банк». Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.
ПАО «ВТБ 24». Генеральная лицензия № 1623.
Проектные декларации ООО «Тантал» размещены на сайте chita-tantal.ru.
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