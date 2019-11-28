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Ремонт

Украсим квартиру, дом, офис к Новому году — «Орхидея» в Чите

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Салон цветов «Орхидея» украсит магазины, офисные и торговые помещения, дома и квартиры к Новому году, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 28 ноября представитель салона.

«Мы предлагаем услуги для тех, кто уже чувствует приближение праздника, но по каким-то причинам не может сам заняться украшением пространства. По желанию клиента мы установим пушистую ёлочку с игрушками и гирляндами, задекорируем витрины и окна, подберём и составим для интерьера оригинальные новогодние композиции из живой и искусственной хвои», — рассказал собеседник агентства.

Для этого в салоне представлен большой ассортимент новогодней атрибутики: ели ростом от 1,2 до 2,4 метра, сувениры, стеклянные игрушки, гирлянды, а также символы наступающего года.

«Каждый заказ обговаривается индивидуально, с учётом пожеланий и требований заказчика», — добавил представитель салона.

Больше информации — «ВКонтакте» и Instagram.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Орхидея, салон цветов, ул. Ангарская, 19
  • 8 (3022) 41-14-45
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