Для встречи Нового года на новой кухне успей заказать её до 5 ноября — «Белый Кит» в Чите
Студия «Белый Кит» в Чите изготовит кухню к Новому году при заказе до 5 ноября, а также вручит подарки, необходимые при комплектации любого гарнитура, на сумму от 20 тысяч рублей, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель салона.
«Для того, чтобы встретить главный семейный праздник в обновлённой кухне, стоит поторопиться и заказать её до 5 ноября. Тем более, что при заказе каждый покупатель получит индивидуальный подарок, который точно пригодится на любой кухне и поможет сэкономить более 20 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.
Специалисты студии «Белый Кит» подберут наиболее удобную и функциональную кухонную мебель для каждого покупателя. Более тысячи цветовых решений, несколько сотен фрезеровок фасадов из различных материалов, таких как плёнка, пластик, эмаль, массив дерева, позволят подобрать кухню на любой вкус. Кроме того, здесь сразу можно приобрести фартук, мойку, смеситель, вытяжку и различные системы наполнения кухонного пространства, а также другие необходимые комплектующие.
В студии «Белый Кит» можно оформить рассрочку без переплаты*, заказать кухню в любой ценовой категории даже в нестандартное или небольшое помещение.
«Наши клиенты всегда могут заказать гарнитур по размерам своей кухни. Мы изготовим её с учётом индивидуальных потребностей. Работаем в Чите и в Забайкальском крае», – добавил представитель студии.
Больше информации об акциях, новинках и ассортименте студии «Белый Кит» размещено в Instagram, на сайте компании, в группе в «Одноклассниках».
Рассрочка предоставляется без использования банковских продуктов.
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