Скидки на двери по специальному промокоду подарит салон «Немецкие двери»

Салон «Немецкие двери» в Чите до 3 ноября подарит скидку на межкомнатные и входные двери тому, кто назовёт промокод «Чита.Ру» при покупке, сообщил корреспонденту агентства 25 октября представитель салона.

«Акция продлится до 3 ноября. Размер скидок будет зависеть от того, какие двери выберет покупатель, будет ли монтировать самостоятельно или заказывать монтаж», — уточнил собеседник агентства.

Салон «Немецкие двери» находится по адресу: Объездное шоссе, 24 а, строение 6, в торговом комплексе «Кольцевой». Познакомиться с ассортиментом салона и узнать подробности акций можно на сайте.