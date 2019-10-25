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Ремонт

Скидки на двери по специальному промокоду подарит салон «Немецкие двери»

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Салон «Немецкие двери» в Чите до 3 ноября подарит скидку на межкомнатные и входные двери тому, кто назовёт промокод «Чита.Ру» при покупке, сообщил корреспонденту агентства 25 октября представитель салона.

«Акция продлится до 3 ноября. Размер скидок будет зависеть от того, какие двери выберет покупатель, будет ли монтировать самостоятельно или заказывать монтаж», — уточнил собеседник агентства.

Салон «Немецкие двери» находится по адресу: Объездное шоссе, 24 а, строение 6, в торговом комплексе «Кольцевой». Познакомиться с ассортиментом салона и узнать подробности акций можно на сайте.

Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Двери Гуд, салон дверей, Объездное шоссе , 24а (ТК «Кольцевой»)
  • 8 914 423 3466
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