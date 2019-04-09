Сдержанный менеджер здравоохранения - вольная биография Сергея Чабана

Фото: Ксения Зимина Чита, Забайкальский край — новости, происшествия, политика, экономика, люди.

Карьера директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования края Сергея Чабана до 2016 года напоминала успешную стратегию из учебников: красный диплом — красный диплом — руководитель городского уровня — заместитель председателя правительства региона. Потом буквально на часы — исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края, а после, казалось, столь же стремительный провал — отставка после прихода к власти губернатора Натальи Ждановой.

Но Чабан оказался не из тех, кого к власти случайно выносит волной при том или ином руководителе, и не из тех, кто держится в кресле за счёт покровительства, а не профессионализма. Через несколько месяцев после ухода из правительства та же Жданова предложила ему один из ключевых и самых денежных постов в здравоохранении региона, и он согласился.

Семья

Сергей Чабан дважды женат. От брака с первой женой у него трое детей, от брака с Юлией Шадурской, бывшим руководителем государственной инспекции труда Забайкальского края, окончившей международный Эриксоновский университет коучинга и открывшей в Забайкалье коучинговый салон «Ниагара», — двое сыновей. Старшего из них, Дениса, осенью 2018 года выбрали президентом школы, где он учится.

Отец Сергея Чабана, заслуженный геолог России и Читинской области Николай Чабан родился в 1935 году в селе Олешицы Львовского воеводства в Польше. В Забайкалье из Украины приехал в 60-х годах. Исследовал центральное и западное Забайкалье на редкие и благородные металлы, занимался изучением и оценкой рудопроявлений олова, вольфрама, редких металлов, киновари, сурьмы, золота, флюорита, марганца. Открыл ряд рудопроявлений полезных ископаемых, обобщил материал по магматизму и стратиграфии Забайкалья, был соавтором опубликованных в 60-х-70-х годах геологических карт СССР.

«Николай Николаевич Чабан — наша гордость и огромная любовь. Заслуженный геолог России, внёсший огромный вклад в развитие геологии не только Забайкалья, но и России, — написала Юлия Шадурская в одном из своих постов в Facebook. — В 1957 году приехал из Украины в Забайкалье. 60 лет трудовой деятельности. Прошёл путь от инженера до руководителя, которым был и является последние 30 лет. Был главным геологом в Монголии 7 лет».

Николай Чабан являлся генеральным директором созданного в 1996 году и впоследствии ликвидированного федерального государственного унитарного геологического предприятия «Читагеолсъёмка».

Про мать Сергея Чабана в открытых источниках информации нет.

Образование

Сергей Чабан родился 6 июля 1966 года в Чите. Учился в школе №3, в 1989 году с отличием закончил Читинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», в 1997-м защитил кандидатскую диссертацию по медицине, клиническую ординатуру окончил в 1991 году. Второй красный диплом Чабана появился в 2003 году, когда он окончил Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «Менеджмент организации».

Карьера

В 1991 году начал работать медбратом, потом врачом-токсикологом и кардиологом в Городской клинической больнице №1, был доцентом кафедры факультативной терапии Читинского государственного медицинского института (сейчас Читинская государственная медицинская академия). В 1999 году стал консультантом по терапии в комитете здравоохранения Читинской области.

Работу управленцем начал в 2001 году с должности руководителя комитета здравоохранения Читы, которую занимал до 2011 года. Всё это время мэром Читы был Анатолий Михалёв, Читинскую область (а с 2008 года Забайкальский край) возглавлял Равиль Гениатулин, в команде которого за здравоохранение отвечал Борис Сормолотов.

В 2011 году уже опытного управленца со стажем и красным профильным дипломом Чабана Сормолотов забрал к себе первым заместителем.

Фото: Юлия Скорнякова Чита, Забайкальский край — новости, происшествия, политика, экономика, люди.

А в 2013 году в Забайкальском крае случились сразу несколько ключевых для региона и связанных друг с другом событий, которые за несколько месяцев вывели Сергея Чабана на уровень гораздо выше того, где он был.

Весь январь и февраль губернатор края Равиль Гениатулин ездил в Москву. На вопрос о том, будет ли он баллотироваться в губернаторы на ближайших сентябрьских выборах, отвечал уклончиво: мол, если кандидатуру поддержит Москва, то да.

Встречу с Путиным никак не назначали. В конце февраля, накануне 5-летия с объединения Читинской области и Агинского автономного бурятского округа в Забайкальский край, стало известно, что президент предложил должность временно исполняющего обязанности губернатора депутату Госдумы от «Справедливой России» Константину Ильковскому. Тот согласился, и первым делом, выйдя на новую работу, смёл всю гениатулинскую команду: вице-премьеров и министров.

Весной 2013 года Сергей Чабан ушёл из министерства здравоохранения, до ноября работал в компании «Забайкалмедстрах», а в ноябре принял приглашение стать вице-премьером по социальным вопросам.

Вице-премьер

В сфере здравоохранения разбирается отлично, но в остальных относящихся к полномочиям вице-премьера вопросах пока ориентируется на уровне житейского опыта — так характеризовал свои компетенции Сергей Чабан депутатам заксобрания Забайкальского края, проходя в комитетах собеседования на пост вице-премьера.

Фото: Ксения Зимина Чита, Забайкальский край — новости, происшествия, политика, экономика, люди.

Через месяц, в декабре 2013 года, он дал журналисту «Чита.Ру» Татьяне Пояркиной своё первое интервью в новом статусе.

О готовящейся оптимизации в бюджетной сфере: «Есть чёткое понимание того, что любые изменения нужно делать абсолютно обоснованно и с позиции разумности. Всем министерствам и ведомствам такое указание было дано. Все отрабатывают вопросы по стратегическому развитию, совершенствованию всех бюджетных учреждений.

Я хочу сказать однозначно: никаких скоропалительных решений приниматься не будет. Если возникнет необходимость реорганизации, допустим в здравоохранении, как человек работавший там, я могу сказать, что эти изменения нужны. Всё будет обсуждаться на самых различных уровнях: среди профессионалов, общественных организаций, с подключением депутатов и всех заинтересованных лиц. Конечно, и внутри коллективов, и с населением. Любое решение должно быть абсолютно разумным и максимально эффективным, иначе для чего реформировать, если ситуация может ухудшиться».

Об оптимизации в медицине: «У нас много неэффективных зон. Мы вкладываем достаточно большие средства в какие-то определённые структуры и не получаем оттуда соответствующей отдачи. Там не улучшается качество оказания медицинской помощи, не улучшается показатель здоровья, поэтому нужно эти зоны неэффективности посмотреть, где-то консолидировать наши усилия по оказанию медицинской помощи.

Где-то, может быть, наоборот,реструктуризовать эту сеть в силу того, что в своё время она могла быть необходима такая большая, а на данный момент она, может быть, и не нужна. Я не скрываю этого, министерство здравоохранения РФ нас критикует за излишнее количество коек. Мы один из немногих регионов страны, где есть лишний коечный фонд».

О переменах в своей жизни: «Есть два представления о переменах в нашей жизни. Есть восточное понимание — не дай бог жить в эпоху перемен, есть европейское — перемены рождают возможности. Я как раз отношусь к тем людям, которые к переменам относятся с позитивом. Это, действительно, новые возможности. Я благодарен судьбе за то, что в этот период времени мне удалось очень многое.

Во-первых, я немножко остановился и посвятил больше времени своей любимой семье, своим детям, своей супруге. Во-вторых, я в это время не бездельничал, я работал в страховой медицинской компании «Забайкалмедстрах», ездил на учёбу и более глубоко вник в систему финансирования здравоохранения. Поэтому тут безвременья не было. В силу определённых причин, мысли, конечно, были, что нужно как-то развиваться, поэтому были, безусловно,поиски себя».

О работе с Михалёвым, Гениатулиным, Ильковским: «Я достаточно длительное время — 10 лет — работал в команде Анатолия Дмитриевича Михалёва. Непосредственно на краевом уровне я работал всего лишь полтора года. Личных встреч с Равилем Фаритовичем у меня было немного.

Я вам могу сказать одно: что Равиль Фаритович, что Константин Константинович — это люди очень порядочные и очень ответственные. Они осознавали и осознают ту глубину ответственности и ту тяжесть ноши, которую они на себя взвалили. Я хочу сказать, что, конечно, желание что-то изменить, делать лучше для забайкальцев есть и у того, и у другого. Сравнивать стиль управления мне сейчас невозможно, да и, наверное,некорректно».

Основными направлениями работы на 2014 год Сергей Чабан тогда назвал привлечение инвестиций в социальную жизнь края, работу с кадрами, проведение Студенческой весны стран Шанхайской организации сотрудничества и улучшение демографических показателей.

По данным «Энциклопедии Забайкалья», под руководством Сергея Чабана в крае внедрили целевые муниципальные программы «Вакцинопрофилактика», «Эндохирургия», «Безопасное материнство», ведомственные целевые программы развития здравоохранения города Читы. Кроме того, при нём приобрели диагностическое оборудование для городских лечебно-профилактических учреждений, ввели в строй городскую детскую поликлинику № 5, детскую поликлинику читинской городской больницы №2, завершили строительно-монтажные работы кардиоожогового корпуса читинской городской клинической больницы №1.

Главный стрелок края

В январе 2016 года Сергей Чабан сменил министра внешнеэкономических связей и туризма Баира Галсанова на посту президента региональной федерации стрельбы из лука. Галсанов, к слову, занимал эту должность 8 лет подряд, но уступил её Чабану, возглавив попечительский совет федерации. Первым предложением Сергея Чабана стало создание музея стрельбы из лука.

Кроме того, в 2016 году ему предстояло побороться за путёвки на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро и начать строительство центра по стрельбе из лука. Проект тогда уже был, здания нет до сих пор.

Губернатор на один день

Отставка Константина Ильковского, улетевшего в Москву, была ещё более оглушительной, чем неназначение Гениатулина врио губернатора 3 года назад. Про то, что регион остался без главного, в Забайкалье узнали 16 февраля, на следующий день руководитель департамента управления делами губернатора Юрий Андронаки выступил с заявлением о том, что до назначения временно исполняющего обязанности первого лица руководить краем будет Сергей Чабан.

После того, как Владимир Путин привёл к власти Наталью Жданову, она назначила Чабана куратором проблемы со взбунтовавшимися в марте 2016-го из-за невыплат зарплат учителями, которые останавливали работу и не хотели проводить уроки без оплаты.

«Предлагаю до 1 апреля провести анализ состояния дел с блокировщиками, с разблокировщиками (счетов – ред.). Кто заблокировал, по каким причинам, почему такие тарифы и из чего они сложились. Предлагаю ответственным по разруливанию этой ситуации назначить Сергея Чабана. Силы и средства есть».

Наталья Жданова.

В 2016 году Сергей Чабан боролся с курением, говорил, что уровень преступности в крае за 2 года упал в 2 раза, предлагал студотрядам перевоспитывать трудных подростков.

В ноябре, уже будучи в отставке, он вошёл в состав президентского кадрового резерва как единственный представитель региона из 135 человек, включённых тогда в список.

После того, как Жданова отставила Чабана с поста вице-премьера краевого правительства по социальным вопросам, заменив его Аягмой Ванчиковой, почти год о его судьбе толком ничего не было известно. К концу 2016 года появилась информация о том, что Чабан может возглавить Забайкальский краевой перинатальный центр вместо увольнявшейся тогда Зульфии Томашовой.

Но 1 февраля 2017 года когда Наталья Жданова подписала распоряжение о назначении Чабана исполняющим обязанности директора территориального фонда обязательного медицинского страхования — по сути, поставив его на одну из ключевых должностей, напрямую влияющих на здравоохранение края. В новой должности коллективу его представил тогда отработавший в должности министра здравоохранения меньше года Сергей Давыдов.

«Сергея Николаевича вы все знаете как профессионала, человека принципиального и целеустремлённого. Впереди у нас много работы, думаю, новый руководитель привнесёт в решение наших общих задач перед обществом конструктивизм, результативность и немного творчества», — сказал Давыдов.

Взяв ответное слово, новый начальник ТФОМС заявил об уверенности в том, что сработается с уже сложившейся командой, потому что о каждом из сотрудников не понаслышке знает как о высококлассном специалисте.

В 2018 году, выступая на пленарном заседании правительства, Чабан сообщил, что ТФОМС перечисляет за лечение забайкальцев в частных клиниках примерно 1 миллиард рублей в год из 17 миллиардов, которые и составляют затраты на лечение жителей региона.

Обещания

Сергея Чабана можно отнести к чиновникам, которые предпочитают заявлять о том, что видят проблему, не раздавая посулов. Помимо слов о том, что социальный блок правительства (во время работы зампредом) будет решать отдельные проблемы и приложит для этого все силы, обещаний Чабана найти не удалось.

Крылатые фразы

«Смотрели по центральным районным больницам, и, знаете, вызывает огромное удивление: большое количество бригад, иногда даже, на мой взгляд, необоснованно стоят. Нагрузка на них минимальная, а если посмотреть отдалённые сёла, они вообще не вызывают скорую помощь. Это говорит о чём? О том, что не верят, что скорая приедет. Отсутствует доступность оказания этой помощи».

глава ТФОМС региона Сергей Чабан, март 2019 года.

Взаимоотношения со СМИ

Всегда были у Сергея Чабана ровными. Он спокойно общался с прессой, сложных вопросов не избегал.

Доход

В 2014 году, работая вице-премьером правительства Забайкальского края, Сергей Чабан заработал более 1,8 миллиона рублей. В пользовании у него была квартира площадью 144 квадратных метра, 18-метровый гараж и стояночное место такой же площади. При этом ни одного автомобиля у Сергея Чабана в декларации указано не было. Плюс имелся садово-огородный участок площадью 7,8 сотки.

На следующий год он заработал в полтора раза больше — почти 2,9 миллиона рублей. Среди членов правительства Забайкальского края это был самый высокий доход. Имущество и недвижимость в пользовании за год не поменялись.

По данным сайта ТФОМС, Сергей Чабан был исполняющим обязанности директора фонда с 1 февраля по 12 марта, его среднемесячная зарплата была 133,1 тысячи рублей. С 13 марта по 31 декабря он получал уже директорскую зарплату, которая в среднем составила 147,8 тысячи рублей. Данных за 2018 год на сайте нет, деклараций о доходах — тоже.

Соцсети

В социальных сетях Сергей Чабан не очень заметен: у него есть профиль в «Одноклассниках», в нём всего две фотографии — своя на главной странице и жены Юлии Шадурской.

В подписках — только группа «Чабан клуб». В друзьях 22 человека.

Награды

В 2005 году получил звание заслуженного работника здравоохранения Читинской области. Автор более 30 научных публикаций. Лауреат пятого Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий» в 2006 году.