«Чита – это»: Культовый для нескольких поколений ресторан «Забайкалье»
Ресторан «Забайкалье» остаётся немаловажной частью города в памяти уже нескольких поколений. Он впервые распахнул свои двери 54 года назад, под Новый год. Гости приходили в новый гостиничный комплекс с уютными номерами, небольшим кафетерием на первом этаже, парикмахерской и кассами «Аэрофлота». Но нас интересует светлый зал уютного ресторана на 200 посадочных мест с роскошным витражом из разноцветного стекла, заказанным одним из директоров у прибалтийских мастеров.
Проект «Чита – это...» – новая серия текстов от «Чита.Ру» о предприятиях, учреждениях, компаниях, коллективах и местах, без которых мы уже не представляем наш город. Статьи будут выходить с середины апреля до самого Дня города, который мы отпразднуем в последние выходные мая.
Кто-то ещё, наверное, помнит этот удивительный витраж. Свет проходил через синие, красные, жёлтые стёкла, и зал наполнялся разноцветным светом.
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Штат набирали из лучших работников «Треста столовых и ресторанов»: повара, официанты, музыканты каждый день и каждый вечер угощали и развлекали читинцев и гостей города. Чтобы повысить их квалификацию, дважды в год проводились конкурсы профессионального мастерства.
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Когда-то я работала официанткой в другом ресторане, но участвовала практически во всех конкурсах, которые проводились в ресторане «Забайкалье». Вот уж где можно было увидеть чёткую работу официантов, замысловатые торты и десерты кондитеров. Выбор продуктов в те времена был скудный, и поварам нужно было придумывать из них что-то необычное, интересное.
Помню свой первый областной конкурс, требования тогда были очень высокие: оценивали технику, быстроту обслуживания, профессиональные знания, а также причёску, походку и улыбку. Нужно было защитить тематический стол, ответить на билеты и показать свои умения на практике. Тема нашего стола: «День хлебороба». Мы тогда съездили в поле, нарвали колосьев, испекли каравай, сшили красивую скатерть, надели расшитые русские рубахи. Заняли тогда первое место.
Помню свой первый областной конкурс, требования тогда были очень высокие: оценивали технику, быстроту обслуживания, профессиональные знания, а также причёску, походку и улыбку. Нужно было защитить тематический стол, ответить на билеты и показать свои умения на практике. Тема нашего стола: «День хлебороба». Мы тогда съездили в поле, нарвали колосьев, испекли каравай, сшили красивую скатерть, надели расшитые русские рубахи. Заняли тогда первое место.
В кафетерии на первом этаже всегда витал аромат кофе и свежей выпечки, хозяйки покупали здесь и тесто для пышных пирожков, и красивые праздничные торты. А вечерами молодёжь собиралась в ресторане, чтобы отметить важное событие, потанцевать или встретиться с друзьями. Но попасть было не так просто: пусть бронирование столиков и открывалось в 9.00, на всех мест не хватало.
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Хоть мне уже 81 год, я всё ещё ясно помню, как пришла в ресторанный комплекс «Забайкалье» 42 года назад. Сразу занялась капитальным ремонтом и реконструкцией ресторана. Моей гордостью были, конечно, витражные окна. Проект их разработали на комбинате декоративно-прикладного искусства в Москве, а сам витраж приезжали собирать мастера из Прибалтики. Это был по-настоящему забайкальский колорит: багульный цвет, белочки, косули. А стены были изукрашены резьбой по сырой штукатурке, красиво было.
Ресторан тогда по праву считался визитной карточкой города. К нам приходили и просто поужинать, и весело отдохнуть, у нас ведь и танцпол хороший был, называли его «большой танцевальный круг». Мы устраивали прекрасные вечера отдыха – сейчас вы бы сказали «корпоративы», проводили праздники и тематические дни – например, для охотников или рыболовов. А на Новый год очереди начинались за несколько месяцев. Всё было на высшем уровне: и сервировка, и блюда. Даже из того скудного выбора продуктов наши мастера-повара творили шедевры, обыгрывали каждое блюдо, особенно на банкетах. Хорошо готовили, работали с большим энтузиазмом, замечательные были люди.
У нас был и лучший вокально-инструментальный ансамбль, с которым два года работал Юрий Цветков – потом он стал руководителем ансамбля Эдиты Пьехи. Хорошо подготовил наших ребят.
Ресторан тогда по праву считался визитной карточкой города. К нам приходили и просто поужинать, и весело отдохнуть, у нас ведь и танцпол хороший был, называли его «большой танцевальный круг». Мы устраивали прекрасные вечера отдыха – сейчас вы бы сказали «корпоративы», проводили праздники и тематические дни – например, для охотников или рыболовов. А на Новый год очереди начинались за несколько месяцев. Всё было на высшем уровне: и сервировка, и блюда. Даже из того скудного выбора продуктов наши мастера-повара творили шедевры, обыгрывали каждое блюдо, особенно на банкетах. Хорошо готовили, работали с большим энтузиазмом, замечательные были люди.
У нас был и лучший вокально-инструментальный ансамбль, с которым два года работал Юрий Цветков – потом он стал руководителем ансамбля Эдиты Пьехи. Хорошо подготовил наших ребят.
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Молодой девчонкой я пришла в ресторан «Забайкалье» в 1968 году. Мне тогда было 18. Сплочённый коллектив принял меня хорошо, со многими уже 50 лет дружим. Работали тогда под руководством директора Никиты Павловича Кима, он был строгим, но добрым и отзывчивым. Ресторан был единственным в те годы в Забайкалье, поэтому народу всегда было много, записывались заранее, а если не успевали, ждали на улице, пока освободится столик. Мы всё старались делать на высшем уровне: красиво сервированные столы, вкусные блюда, приветливые официантки, живая музыка – гости были довольны.
Мы работали, конечно и в будни, и в праздники, участвовали в городских демонстрациях 1 и 9 мая, 7 ноября. Готовились к ним заранее, шествовали по городу с воздушными шарами и цветами. Всё старались делать хорошо и награды получали, к праздникам нас всегда поощряли премиями, да и грамот, благодарностей за 23 года у меня много появилось, а в 1990 году мне вручили медаль «Ветеран труда». До сих пор считаю «Забайкалье» лучшим заведением и горжусь тем, что работала там.
Мы работали, конечно и в будни, и в праздники, участвовали в городских демонстрациях 1 и 9 мая, 7 ноября. Готовились к ним заранее, шествовали по городу с воздушными шарами и цветами. Всё старались делать хорошо и награды получали, к праздникам нас всегда поощряли премиями, да и грамот, благодарностей за 23 года у меня много появилось, а в 1990 году мне вручили медаль «Ветеран труда». До сих пор считаю «Забайкалье» лучшим заведением и горжусь тем, что работала там.
На фото первый – Никита Ким, третья слева – Валентина Гофман.
Валерий Бумажкин, бывший повар ресторана «Забайкалье»:
– Я в «Забайкалье» работал с 1970-го по 1975-й. Пришёл, ещё когда Ким директором был. На всех точках успел поработать, делал и холодные, и горячие блюда. Тогда нельзя было вот так просто ввести что-то новое, мы разрабатывали рецептуры, вносили предложения в специальную комиссию. Постоянно что-то новенькое изобретали, старались делать шедевры. Готовили не только для ресторана, но и буфетную продукцию, и полуфабрикаты: был ещё кафетерий, кондитерский цех, несколько торговых точек.
Мне особенно нравилось готовить тогда рулеты и холодцы – мясные, из рябчиков, из медвежатины, даже из макарон. Всё, что позволяла фантазия. Работали мы не ради заработка, энтузиазма было много, совсем не считались со временем, иногда и про свой обед забывали, чтобы всё успеть, чтобы всем всего хватило. Но надо сказать, тогда оклад был 3,82 рубля всего, а с поощрительным стимулятором я получал 120. Платили, конечно, прекрасно.
Я потом на «железку» устроился, 45 лет в вагоне-ресторане отработал. А те 5 лет в «Забайкалье» стали для меня прекрасной стартовой площадкой.
– Я в «Забайкалье» работал с 1970-го по 1975-й. Пришёл, ещё когда Ким директором был. На всех точках успел поработать, делал и холодные, и горячие блюда. Тогда нельзя было вот так просто ввести что-то новое, мы разрабатывали рецептуры, вносили предложения в специальную комиссию. Постоянно что-то новенькое изобретали, старались делать шедевры. Готовили не только для ресторана, но и буфетную продукцию, и полуфабрикаты: был ещё кафетерий, кондитерский цех, несколько торговых точек.
Мне особенно нравилось готовить тогда рулеты и холодцы – мясные, из рябчиков, из медвежатины, даже из макарон. Всё, что позволяла фантазия. Работали мы не ради заработка, энтузиазма было много, совсем не считались со временем, иногда и про свой обед забывали, чтобы всё успеть, чтобы всем всего хватило. Но надо сказать, тогда оклад был 3,82 рубля всего, а с поощрительным стимулятором я получал 120. Платили, конечно, прекрасно.
Я потом на «железку» устроился, 45 лет в вагоне-ресторане отработал. А те 5 лет в «Забайкалье» стали для меня прекрасной стартовой площадкой.
Не так давно Валерию Бумажкину снова удалось поработать в родных стенах. Для 50-летнего юбилея ресторана он приготовил своё фирменное блюдо.
Ресторан «Забайкалье» сейчас
К 2019 году поменялось всё: интерьер, кухня, музыка. Да и жизнь теперь другая. Прошли яркие 80-е и лихие 90-е. Давно ушли на заслуженный отдых девушки-официантки, повара и кондитеры, бухгалтеры и буфетчицы. Уже стали бабушками и дедушками завсегдатаи этого заведения, теперь их внуки и даже правнуки приходят сюда, чтобы повеселиться и провести свободное время.
Последние 7 лет рестораном руководит директор Галина Кадушкина, и столько же времени на кухне властвует шеф-повар Зарина Гагиева. Вместе этот профессиональный тандем работает уже 19 лет.
На фото ниже 2004 и 2019 годы.
Последние 7 лет рестораном руководит директор Галина Кадушкина, и столько же времени на кухне властвует шеф-повар Зарина Гагиева. Вместе этот профессиональный тандем работает уже 19 лет.
На фото ниже 2004 и 2019 годы.
Вместе с директором и шеф-поваром большой и дружный коллектив администраторов, поваров, кондитеров, официантов, технического персонала, продолжают самую главную традицию – гостеприимство и высокий уровень обслуживания.
Директора, повара, официанты менялись, но ресторан столько лет продержался и ничего не потерял, мы по-прежнему печём, жарим, варим, сервируем, удивляем гостей забайкальско-казачьей русской кухней. Мы собрали всё лучшее из традиций народов нашего края.
Хочется, чтобы культура питания в нашем крае повышалась, в том числе и благодаря работе нашего ресторана. Мы поддерживаем уровень – вкусные украшенные блюда, всегда красивая сервировка, тканевые скатерти. У каждого предмета есть своё назначение, и если по правилам на столе должен стоять бокал объёмом 650 миллилитров, он у нас будет, как и тканевые салфетки для каждого гостя. Даже на самых масштабных праздниках.
Нужно холить и лелеять свое предприятие, искренне любить его так, чтобы все окружающие поверили – лучше него ничего нет. Мы так и работаем.
Хочется, чтобы культура питания в нашем крае повышалась, в том числе и благодаря работе нашего ресторана. Мы поддерживаем уровень – вкусные украшенные блюда, всегда красивая сервировка, тканевые скатерти. У каждого предмета есть своё назначение, и если по правилам на столе должен стоять бокал объёмом 650 миллилитров, он у нас будет, как и тканевые салфетки для каждого гостя. Даже на самых масштабных праздниках.
Нужно холить и лелеять свое предприятие, искренне любить его так, чтобы все окружающие поверили – лучше него ничего нет. Мы так и работаем.
Галина Кадушкина
Директор ресторана
Кейтеринг «Восточный экспресс»
Это услуги большой команды ресторана, готовых в любое время года выехать в любое место для неограниченного количества клиентов.
Это услуги большой команды ресторана, готовых в любое время года выехать в любое место для неограниченного количества клиентов.
«В работе главное – душой лелеять то, что делаешь. Мы так и работаем».
«Забайкалье» встречает первых лиц государства и принимает у себя звёзд во время кинофестивалей, здесь заказывают банкеты и фуршеты администрации Читы и края, а также РЖД, «Сибирская угольная энергетическая компания», ТГК-14 и десятки других крупных организаций. Благодаря профессионализму, 54-летнему опыту работы в ресторанном бизнесе, верности своим традициям и креативности каждое торжество получается особенным.
Клиентам «Забайкалья» доступны все виды кейтеринга – кофе-брейки, коктейльные вечера, фуршеты, пикники с барбекю, кулинарные тимбилдинги и банкеты с безупречным обслуживанием в абсолютно любом месте. Если вы решили провести торжество в пустом ангаре или на только открывающемся предприятии, ресторан сам подготовит помещение. Для выездного обслуживания у ресторана есть свои стулья и столы-трансформеры, столовый текстиль, фарфоровая и стеклянная посуда, металлические столовые приборы. Даже на самых скромных приёмах – никаких пластиковых тарелок и стаканчиков. Для кофе-брейков гостям доступны два конференц-зала с проекторами и экранами – на 100 и 24 человека.
Из последних масштабных проектов ресторана – организация вечера для ветеранов, прошедшего 9 Мая в Доме офицеров.
А в июле 2019 года ожидается самое масштабное выездное мероприятие – «Забайкалье» организует банкет в честь 45-летия БАМа. Повара и официанты со всем необходимым отправятся в Тынду, чтобы устроить праздник для 1 600 человек.
Банкеты любой сложности в зале ресторана
Здесь прошло уже столько свадеб, юбилеев, корпоративов – не сосчитать. И каждый раз гостей ждало что-то новое, для них придумывали и воплощали индивидуальное меню и сервировку. Классические европейские рецепты и блюда с сибирским колоритом на основе кедровой муки, местных ягод и грибов, оригинальная подача – в этом всё «Забайкалье».
«Школа кулинарного мастерства» от шеф-повара Зарины Гагиевой
Это развлечение для детей взрослых. «Забайкалье» принимало в своей «школе» целые делегации. Например, дети из Германии и Китая вместе с нашими читинскими ребятами под руководством повара готовили кулебяки на четыре угла и другие интересные блюда. Для взрослых тематика тоже всегда разная: домашние заготовки, пасхальные куличи, традиционные пироги и мясные блюда. Время можно провести с пользой и одновременно весело.
Мастер-классы проводятся и в специальном помещении ресторана, и на природе в формате тимбилдинга, даже на даче клиента. Тогда вместе с ним выезжают на рынок, помогают выбрать лучшее мясо, рыбу, овощи и фрукты, учат готовить на открытом огне и сервировать стол – быстро и эффектно.
Это развлечение для детей взрослых. «Забайкалье» принимало в своей «школе» целые делегации. Например, дети из Германии и Китая вместе с нашими читинскими ребятами под руководством повара готовили кулебяки на четыре угла и другие интересные блюда. Для взрослых тематика тоже всегда разная: домашние заготовки, пасхальные куличи, традиционные пироги и мясные блюда. Время можно провести с пользой и одновременно весело.
Мастер-классы проводятся и в специальном помещении ресторана, и на природе в формате тимбилдинга, даже на даче клиента. Тогда вместе с ним выезжают на рынок, помогают выбрать лучшее мясо, рыбу, овощи и фрукты, учат готовить на открытом огне и сервировать стол – быстро и эффектно.
Бизнес-ланчи, завтраки и ужины
С 7.00 до 10.00 в Забайкалье можно прийти на сытный завтрак. Выбор немаленький: яйцо в сметане, яичница, омлет, свежие овощи, рыбные и мясные нарезки, горячие блюда, каши, выпечка, напитки, фрукты. По будням с 12.00 до 16.00 посетителям доступны бизнес-ланчи, где можно пообедать быстро, вкусно и сытно. Ну а вечер – время ужина: сочных горячих блюд, изысканных салатов с традиционными акцентами, тающих во рту десертов.
В «Забайкалье» смогут удовлетворить практически любые гастрономические потребности.
С 7.00 до 10.00 в Забайкалье можно прийти на сытный завтрак. Выбор немаленький: яйцо в сметане, яичница, омлет, свежие овощи, рыбные и мясные нарезки, горячие блюда, каши, выпечка, напитки, фрукты. По будням с 12.00 до 16.00 посетителям доступны бизнес-ланчи, где можно пообедать быстро, вкусно и сытно. Ну а вечер – время ужина: сочных горячих блюд, изысканных салатов с традиционными акцентами, тающих во рту десертов.
В «Забайкалье» смогут удовлетворить практически любые гастрономические потребности.
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