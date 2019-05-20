«Чита – это»: Культовый для нескольких поколений ресторан «Забайкалье»

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Хоть мне уже 81 год, я всё ещё ясно помню, как пришла в ресторанный комплекс «Забайкалье» 42 года назад. Сразу занялась капитальным ремонтом и реконструкцией ресторана. Моей гордостью были, конечно, витражные окна. Проект их разработали на комбинате декоративно-прикладного искусства в Москве, а сам витраж приезжали собирать мастера из Прибалтики. Это был по-настоящему забайкальский колорит: багульный цвет, белочки, косули. А стены были изукрашены резьбой по сырой штукатурке, красиво было.



Ресторан тогда по праву считался визитной карточкой города. К нам приходили и просто поужинать, и весело отдохнуть, у нас ведь и танцпол хороший был, называли его «большой танцевальный круг». Мы устраивали прекрасные вечера отдыха – сейчас вы бы сказали «корпоративы», проводили праздники и тематические дни – например, для охотников или рыболовов. А на Новый год очереди начинались за несколько месяцев. Всё было на высшем уровне: и сервировка, и блюда. Даже из того скудного выбора продуктов наши мастера-повара творили шедевры, обыгрывали каждое блюдо, особенно на банкетах. Хорошо готовили, работали с большим энтузиазмом, замечательные были люди.



У нас был и лучший вокально-инструментальный ансамбль, с которым два года работал Юрий Цветков – потом он стал руководителем ансамбля Эдиты Пьехи. Хорошо подготовил наших ребят.



— Антонина Колесникова, бывший директор ресторана