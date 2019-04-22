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Поминальные обеды в зале до 100 гостей проведёт «Русская трапеза» в Чите

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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Кафе «Русская трапеза» организует поминальные обеды в зале Фрунзе, 9, для любого количества гостей до 100 человек, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 19 апреля представитель заведения.

«В каждом случае мы помогаем составить индивидуальное меню с закусками, салатами и горячими блюдами. Например, можно выбрать салат с кальмарами, сельдь «под шубой», мясной и «Столичный» салаты. На закуску доступны рыбная, мясная и овощная нарезки, рыба под маринадом. А на горячее мы можем подать котлеты, картофельное пюре и запечёную курицу. Также на столе будут традиционные блины, кутья, кисель и компот. Стоимость обеда – от 500 рублей на человека. Фрукты, сладости и напитки можно приносить с собой. Персонал заведения тактичен, относится к клиентам с пониманием и поддержкой в эти тяжёлые дни», – рассказал собеседник агентства.

Кафе на Фрунзе, 9, находится недалеко от кладбища, поэтому туда можно быстро добраться и избежать пробок. Зал отделён от других помещений и гостей заведения, в нём есть телевизор для вывода фотографий и презентаций. Также «Русская трапеза» располагает удобным гардеробом и просторной парковкой.

«Когда возникает вопрос «Где провести поминальный обед качественно и недорого?», мы всегда готовы помочь и взять все хлопоты на себя, чтобы сэкономить время и силы наших гостей. Для заказавших поминальный обед действует скидка 10% на проведение 9 и 40 дней», – добавил представитель кафе.

Обратиться за помощью и консультацией можно круглосуточно по телефонам: 8-924-297-14-04, 8-914-803-49-60.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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