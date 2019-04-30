«Чита.Ру»
«Чита – это...»: Сельхозрынок, ставший торговым комплексом «Центральный»
Каким был и стал за 40 лет главный рынок Читы
Те, кто вырос в Советском союзе, помнят, что когда-то Старый рынок рядом с нынешним «Городом мастеров» был просто рынком. Но всё изменилось в 1978 году, когда открылся крытый колхозный рынок, позже получивший название «Центральный». Теперь, когда мы говорим это слово, то подразумеваем именно торговый комплекс на Бабушкина, 157. О том, как место по продаже сельскохозяйственной продукции стало огромным торговым комплексом, где можно найти практически всё, «Чита.Ру» рассказывает в новом тексте проекта «Чита – это...»
Проект «Чита – это...» – новая серия текстов от «Чита.Ру» о предприятиях, учреждениях, компаниях, коллективах и местах, без которых мы уже не представляем наш город. Статьи будут выходить с середины апреля до самого Дня города, который мы отпразднуем в последние выходные мая.
Если верить сайту городской администрации, на карте Читы будущий «Центральный» возник в 1978 году. Главная его особенность (и временное название) – это крытый рынок. Облпотребкооперация решила упорядочить торговлю и собрать продавцов под одной крышей. Им было удобно торговать за специально обустроенными прилавками в тёплом помещении, а покупателям – выбирать самое лучшее и свежее по выгодным ценам.
Рынок в 1984 году
Рынок внутри, 1980-е годы
Тогда, в 80-е годы это был комплекс с огромным торговым залом и вспомогательными подвальными помещениями общей площадью 5,2 тысячи квадратных метров. Почти весь первый этаж занимали бетонные прилавки, за которыми каждый день стояли арендаторы-продавцы. Мясо, дичь, рыба, овощи, фрукты, соленья, молочные продукты, мёд, консервы, специи – в эпоху, когда в продуктовых магазинах особого разнообразия не было, рынок стал главным гастрономическим центром Читы. А чтобы хранить продукты, создали подвальный этаж на 1,5 тысячи квадратных метров – и это уже тогда были не просто склады, а отапливаемые помещения с холодильным оборудованием.
Рынок внутри, 1980-е годы
В таком виде, тогда называвшийся новым, рынок просуществовал до 1999 года, после чего был приватизирован. После развала СССР открылись границы, в страну хлынули китайские товары, и было решено расширить ассортимент – появились одежда, обувь и другие товары народного потребления.
Торговля в 2000-е годы, до реконструкции
Довольно скоро стало понятно, что одно-единственное здание не способно вместить в себя всех желающих арендаторов, а спрос на торговые места сильно превышал предложение. Выход нашли следующий: вокруг крытого рынка было много свободного пространства, поэтому администрация начала строить дополнительные павильоны. Самые главные из них – №1 и №28. Первый располагается вдоль улицы Чкалова, и уже на протяжении многих лет он известен как магазин ковров, дорожек и других напольных покрытий. А 28-й павильон, расположенный внутри квартала, отведён под продажу обуви.
Параллельно с этим в 2002 году стартовала перестройка основного здания, благодаря которой внутри появился второй антресольный этаж. И если в прежнем виде комплекс вмещал 50-70 продавцов, то к нашему времени со всеми реконструкциями и достройками здесь появилось место для 200-240 арендаторов. А ещё на территории в нулевые появилось здание торгового центра «Европейский».
ТЦ Европейский на картах Google, 2013 год
Свой более-менее окончательный вид «Центральный» обрёл к 2007-2008 году, но процесс обновления и улучшения не останавливается до сих пор. Например, раньше парковка со стороны Красноармейской была совсем небольшая, на 25-30 машин, а сейчас расширена до 65 мест. Плюс, за эти годы появилось много хаотично расставленных и не слишком удобных для покупателей павильонов и торговых мест – их убрали, расширили пути прохода внутри и снаружи рынка. Кроме того, реконструировали торговые места на улице – старые маленькие и холодные павильоны стали удобнее и для продавцов, и для посетителей. Администрация планирует и дальше делать «Центральный» более комфортным: ремонтирует подъезды, устанавливает навесы от солнца, создаёт удобные условия для доступа людей с ограниченными возможностями.
Сейчас на 2 гектарах площади комплекса среднестатистический читинец может найти практически всё, что нужно для повседневной жизни. Во-первых, это продукты – всегда свежие, причём рынок уделяет много внимания сотрудничеству именно с забайкальскими подсобными хозяйствами. Уже много лет здесь работает государственная лаборатория, через которую проходит всё прибывающее на прилавки мясо. Поэтому не соответствующий строгим госстандартам товар не попадёт к покупателю, а на прилавке окажутся только качественная говядина, свинина и баранина.
А за рыбой и деликатесами вообще стоит ходить только сюда, и причина тому – большой выбор. Продавцы привозят свои товары с разных регионов, так что тут без проблем можно найти и свежего дальневосточного лосося, и речную рыбу, и чёрную икру. И неудивительно, что многие читинцы хоть и закупаются в супермаркетах, за рыбкой приходят в «Центральный».
Про фрукты, овощи, сладости и специи даже говорить не надо – они здесь точно есть, причём специи можно взять даже на развес. А ещё тут много таких товаров, которых не бывает в магазинах: например, натуральных травяных чаёв со всей России, даров забайкальской природы, домашних солений. Кстати, по сей день в «Центральном» есть бесплатные места для пенсионеров, которые могут продавать здесь выращенное на огороде.
Во-вторых, комплекс предлагает, пожалуй, самый большой выбор одежды и обуви в городе. Может, даже больше, чем в любом из торговых центров, ведь тут работают десятки бутиков и магазинчиков с повседневными нарядами, строгими костюмами, детской одеждой, школьной формой и даже спецодеждой для представителей разных профессий. Плюсы очевидны: здесь вы можете за один поход на выходных одеть всю семью, и притом потратить не так много денег – ведь цены доступны, и, как на любом рынке, всегда можно поторговаться и попросить скидку.
На самом деле, чтобы только изучить большую часть ассортимента торгового комплекса, нужен отдельный текст – и он на «Чита.Ру» уже есть. Если не читали или подзабыли, напомним: спортивные товары, бытовую химию, косметику, шторы, товары для дома, игрушки тоже можно купить в «Центральном». А когда устанете ходить по кажущимся бесконечными бутикам и отделам, обязательно загляните в местные кафе, где вкусно, недорого и подают внушительные порции. Даже парикмахерская здесь есть!
Со всех сторон строятся торговые центры, открываются супермаркеты и магазины у дома, но вот уже почти 40 лет в «Центральный» ходят тысячи читинцев. И глядя на этот огромный ассортимент, легко верится, что комплекс будет оправдывать своё название ещё очень долго. Тем более, что год от года он становится лучше и удобнее.
В материале использованы фото Евгения Епанчинцева, Даниила Кольцова из сообщества "Чита - фото из прошлого", современные снимки - Ольга Миллер, Виктория Евстафьева, Диана Арнольд.
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