«Чита – это...»: Сельхозрынок, ставший торговым комплексом «Центральный»

Свой более-менее окончательный вид «Центральный» обрёл к 2007-2008 году, но процесс обновления и улучшения не останавливается до сих пор. Например, раньше парковка со стороны Красноармейской была совсем небольшая, на 25-30 машин, а сейчас расширена до 65 мест. Плюс, за эти годы появилось много хаотично расставленных и не слишком удобных для покупателей павильонов и торговых мест – их убрали, расширили пути прохода внутри и снаружи рынка. Кроме того, реконструировали торговые места на улице – старые маленькие и холодные павильоны стали удобнее и для продавцов, и для посетителей. Администрация планирует и дальше делать «Центральный» более комфортным: ремонтирует подъезды, устанавливает навесы от солнца, создаёт удобные условия для доступа людей с ограниченными возможностями.

