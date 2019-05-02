«Запечённая сёмужка», люля с дымком и ещё 5 поводов посетить Shangri-La

Когда ищешь место для праздника или другого важного события, мысленно воображаешь себе нужный интерьер, искусно приготовленные блюда, даже музыкальное сопровождение. Давайте представим вместе: уютная обстановка – европейский колорит с азиатскими нотками, сверкающая мозаика и золочёные барельефы; в меню – буженина собственного приготовления, авторские салаты и фаршированная щука без единой косточки; играет любимая музыка или одна из составленных диджеем тематических подборок. Мы собрали пять поводов заглянуть в Shangri-La на ужин или провести здесь праздник, который действительно запомнится.

Вкусные ужины и бизнес-ланчи

Сочетание классической европейской, аутентичной бурятской и монгольской кухонь никого не оставит голодным: сочный люля-кебаб с дымком, лёгкие салаты с авторскими соусами, «запечённая сёмужка», позы с мясным соком и мясо-верёвочка по-китайски. Хит меню, который гости особенно любят заказывать для праздничного стола – фаршированная щука без единой косточки, с нежным вкусом и гармонично подобранными пряностями.

Благодаря доступным ценам прийти на ужин в Shangri-La можно и в самый обычный, непраздничный день, а в будни с 12.00 до 16.00 – посетить бизнес-ланч в зале с уютными креслами и особым меню, всего от 150 рублей за полноценный сытный обед.

Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе.

Банкеты и праздники под ключ от 1,2 тысячи рублей

К услугам гостей – три зала, контактный бар, караоке-комната и две VIP-комнаты для тех, кто предпочитает веселиться своей компанией. Большой банкетный зал вмещает до 150 человек, если хотите позвать много гостей, для вас освободят и соседний зал, который превратится в танцевальную площадку.

Диджей ресторана составляет тематические музыкальные подборки для девичника, юбилея, свадьбы, корпоратива: современные танцевальные хиты, восточные ритмы, спокойный лёгкий лаунж, душевные народные песни и многое другое. Недостаточно? Выбирайте живую музыку и наслаждайтесь.

Администратор всё-всё поможет организовать, а если нужно, пригласит на праздник ведущего или тамаду, вам останется только выбрать музыкальное сопровождение и решить, чем угощать гостей.

Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе.

Обслуживание не клиентов, а дорогих гостей

Здесь считают, что просто принимать заказы и приносить готовые блюда недостаточно. Официант должен хорошо знать меню, чтобы рассказать об интересующем гостя блюде, что-то посоветовать и помочь с выбором. Именно этого вы можете ждать в Shangri-La – внимательного обслуживания с учётом пожеланий и, конечно, дружелюбных улыбок.

Интерьеры с зеркальной мозаикой и восточными скульптурами

Знаю, о чём многие сразу подумали – идеально для фото. И это так. Здесь и китайский дракон, что глядит свысока, и умиротворённые восточные божества, и подсвеченные ниши со сверкающими вазонами. В колоритных залах даже просто находиться приятно, а снимки получаются очень эффектными, даже если речь идёт о простом селфи.

Фото: Предоставлено рекламодателем Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Фото: Предоставлено рекламодателем Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Фото: Предоставлено рекламодателем Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе.

Кстати, если задумали провести здесь свадьбу, интерьер оформят в нужном вам стиле, расставят цветовые акценты, предложат разные варианты освещения – и интимный полумрак с приглушёнными лампочками, и яркую цветную подсветку.

Караоке

Главный ориентир – вывеска над входом. Нас ждёт Black Room. После сверкающего и яркого оформления основных залов караоке-комната, напротив, очень сдержанная, но только на первый взгляд. В полумраке фактурные стены бликуют и переливаются разноцветными блёстками. В небольшом зале 6 столиков, каждый на 6-7 человек, в центре достаточно места и для танцев.

Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе.

Выбор песен огромный: около 12 тысяч, и это только русскоязычные, да ещё каждый месяц программа дополняется новыми композициями. Мы как-то испытывали караоке в Shangri-La, можете почитать об этом здесь.

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Какой бы формат праздника вы ни выбрали, присмотритесь к экзотике Shangri-La. Готовьтесь к веселью, вкушайте блюда с аппетитом, танцуйте и пойте – с душой. Здесь получится.

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