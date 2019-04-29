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«Мастер-класс»: Курица в кавказских травах и салат с гималайской солью

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Сделать пресное блюдо ароматным и ярким, подарить пикантность, раскрыть вкус ингредиентов, и даже исправить кулинарную ошибку – всё это могут сделать правильно подобранные специи. Сегодня вместе с поваром Артёмом Горским и лавкой специй «Лемонграсс» мы научимся правильно их применять и делать необычными даже самые привычные блюда.

На горячее – куриный шашлык, замаринованный в кавказских травах и соусе барбекю

Скажем сразу – хоть мы и готовим это блюдо на огне, вам необязательно выбираться на природу или разводить костёр на даче, чтобы отведать нежной курочки. Вы вполне можете повторить этот рецепт и в духовке, и на сковороде, и на электрическом гриле.

На две порции нам понадобятся:

  • куриное филе (серое мясо) – 400 граммов;
  • половина луковицы;
  • соус барбекю Spilva или другой томатный для маринада и подачи;
  • около 5 граммов смеси кавказских трав из лавки специй «Лемонграсс»;
  • соль.

Первое, что нам рассказывает Артём – для шашлыка нужно брать серое мясо, например, с ножек, поскольку грудка будет суховата. Убираем кости, снимаем кожицу и кладём мясо в ёмкость для маринования. Туда же – порезанный полукольцами лук, который придаст сочности и пикантный аромат. Затем добавляем смесь трав и соус (мы выбрали барбекю за его сладковатый вкус и нежную текстуру). Маринад не просто сделает мясо мягче и сочнее, но и придаст ему оригинальный вкус и пряный аромат. Всё перемешиваем и оставляем мариноваться: лучше на ночь, но можно обойтись и парой часов, особенно если вы добавили соус.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Попутно, если вы готовите на огне или гриле, можно приготовить овощи. Крупно нарезаем ломтики цукини, болгарского перца и берём некрупные помидоры на веточке. Посыпаем всё смесью перцев (о ней мы подробнее расскажем чуть позже), поливаем маслом и только перед готовкой добавляем щепотку соли, иначе овощи дадут сок и не пожарятся, а потушатся.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Итак мясо готово и мы отправляемся его жарить. Делать это можно разными способами, наш выбор – хоспер – нечто среднее между грилем и мангалом, где блюда готовятся на углях. Обычно мясо идёт первым, а овощи чуть попозже, поскольку им нужно меньше времени для приготовления. У нас сильный огонь, поэтому закладываем в решётку всё вместе.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Время приготовления напрямую зависит от силы огня. У нас ушло всего 15-20 минут, но если вы готовите на открытом воздухе, может понадобиться чуть больше. Главное – не передержать, поэтому нужно перевернуть решётку или мясо 2-3 раза за всё время. Наконец, открываем шкаф, и нас встречает облако из невероятно соблазнительных ароматов.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Подавать курицу можно так, как вам удобно. Мы делаем это на деревянной доске, рядом кладём наши овощи, сверху – немного маринованного с уксусом, солью и сахаром лука. К мясу обязательно идут соусы, «Лемонграсс» рекомендует сразу четыре вида. Это латвийская линейка Spilva, куда входят уже знакомый нам барбекю, базилик и «Семь трав» с насыщенным вкусом зелени, а также «Жареный чеснок» – не острый, но при этом насыщенно-чесночный. В основе у них – томатная паста отличного качества и натуральные специи и травы, так что соусы подойдут и для пиццы, и для бутербродов, и к закускам.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Курица получилась изумительно мягкой и сочной (спасибо маринованию), соус барбекю придал сладковатый вкус паприки и золотистый цвет, а травы – ни с чем не сравнимый аромат, который отлично сочетается с запахом дымка.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

На гарнир – лёгкий салат со смесью перцев и конопляным маслом

Чтобы дополнить мясо, нужен лёгкий и свежий салат. Для него нам понадобятся:

  • один небольшой огурец;
  • пара-тройка некрупных помидоров на веточке;
  • один болгарский перец;
  • 140-150 граммов листового салата и цветной пекинской капусты;
  • смесь перцев «пепра», конопляное масло «Радоград» и розовая гималайская соль из «Лемонграсса».
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

С салатом всё просто: крупно режем огурец, болгарский перец, помидоры – на четыре дольки. Салат и пекинскую капусту рвём руками на небольшие фрагменты. Артём рассказывает, что так они не потеряют своей свежести и дольше не увянут. При этом постарайтесь брать только мягкую и нежную часть листьев, без твёрдых мест у основания.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Сначала приправляем овощи смесью перцев «пепра», пришедшей к нам из кавказской кухни. Там есть чёрный, белый, красный и розовый перцы, а также паприка и кориандр. Всё – крупного помола, чтобы не растерять свой вкус и аромат во время хранения. Вообще «пепра» хорошо подходит и к мясу, и к рыбе, и к салатам, даря им выразительный и насыщенный, чуть островатый вкус.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Далее перемешиваем салат ещё раз и добавляем живое конопляное масло. «Лемонграсс» закупает его напрямую у производителя – компании «Радоград», поэтому оно всегда свежее. В отличие от привычных нам подсолнечного и оливкового, конопляное масло имеет насыщенный орехово-семечковый вкус. А ещё оно очень полезно за счёт содержания омега-3 и омега-6, помогает снижать холестерин, укреплять сосуды и улучшать качество крови.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

И, наконец, добавляем немного розовой гималайской соли – без традиционных для обычной соли отбеливателей и антислёживателей. Всё благодаря тому, что её собирают вручную и высушивают на солнце. Плюс, содержание натрия ниже, что уменьшает отложение солей и благотворно действует на суставы. А некоторые кулинары, отмечают, что гималайская приправа мягче и насыщеннее на вкус.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Наш салат обладает очень свежим, лёгким вкусом, а смесь перцев придаёт пикантность, что делает блюдо отличным дополнением к мясу.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Бонус: чай каркадэ со специями

Благодаря специям этот напиток будет похож на глинтвейн, причём в «Лемонграссе» их можно купить уже в наборе или собрать на свой вкус. Нам понадобятся:

  • три столовых ложки лепестков суданской розы (каркадэ);
  • палочка цейлонской корицы;
  • 10 гвоздичек;
  • 10 коробочек кардамона;
  • 2-3 щепотки тёртого мускатного ореха;
  • апельсин без кожицы;
  • мёд или сахар по вкусу.
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Ставим на огонь 1,5 литра воды, отправляем туда все специи и очищенный апельсин, а мускатный орех предварительно натираем на мелкой тёрке. Доводим до кипения и добавляем каркадэ, после чего снимаем с огня и даём настояться. Получается вкусный напиток с ярким кисловато-сладким вкусом и богатым пряным ароматом. Можно пить как чай в горячем виде или охладить. Если добавить мёд или сахар, вкус получится очень похожим на глинтвейн, но даже без них цветочно-фруктовый, кисловатый напиток хорошо подходит к обеду и ужину.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Особо остановимся на специях, которые входят в состав. Например, обычно в магазинах продаётся корица кассия – жёсткая, горьковатая, дающая слизистый осадок. Мы же используем гораздо более полезную и нежную цейлонскую корицу с тонким сладковатым вкусом и более ломкой текстурой. Гвоздика тонизирует и повышает иммунитет, кардамон улучшает пищеварение и мягко бодрит, а мускатный орех универсален для практически любых блюд и расслабляет тело после физических нагрузок. Кстати, его лучше всего брать целым, ведь старый молотый орех окисляется и неприятно пахнет. Каркадэ, в свою очередь, кладезь витамина С, столь незаменимого для иммунитета.

Все пряности, специи и соусы, которые мы использовали для приготовления блюд, можно приобрести в лавке специй «Лемонграсс» в торговом центре «Аврора» на Богомягкова, 50. Это сотни разноцветных порошков, ароматных смесей, необычных специй, чаёв, экзотических соусов и масел, о которых, возможно, вы даже не слышали. География стран просто огромна: Индия, Мексика, Шри-Ланка, Египет, Нигерия, Германия, Испания, Марокко, Китай, Турция, Мадагаскар, Финляндия, Франция, Англия, Узбекистан, Россия. Тут вы точно может быть уверены, что в продукции нет усилителей вкуса, консервантов и красителей.

А ещё «Лемонграсс» предлагает банки, колбы, мельницы и ступки, чтобы правильно хранить и использовать специи.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Узнайте больше об ассортименте, необычных вкусах со всего мира и том, как их можно применять у себя дома – в группе лавки пряностей и специй «Лемонграсс» «ВКонтакте» и Instagram.

 
Лемонграсс Чита, лавка специй, ул. Богомягкова, 50 (ТЦ «Аврора»)
  • 8 924 273 0201
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Соусы к мясу и правда вкусные! А вот рецепт каркадэ непременно надо опробовать на выходных. На природе под шашлычок хорошо должен пойти))) Спасибо за рецепты!

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Аппетитно! С ассортиментом лавки специй знакома не понаслышке. Люблю это ароматное место). Вкус лёгкого салата, с малым количеством ингредиентов, приправленный лимонным перцем/ смесью перцев. становится богаче, ярче. Очень рекомендую посетить "Лемонграсс".

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Второй год покупаю специи в лавке. Жизнь заиграла новыми красками.

И к тому же нет проблем с подарками.

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Довольно продолжительное время являюсь клиентом лавки «Лемонграсс». Не перестаю удивляться постоянному росту ассортимента. Лично я – любитель кофе, только здесь приобретаю корицу, кардамон, гвоздику и мускатный орех. А сколько различных урбечей и соусов сводят с ума…  Всего не перечислить. Ребята не стоят на месте, чувствуется огромное желание максимально удовлетворить  желания клиента.  А если еще добавить неизменно доброжелательное отношение  к покупателю, готовность поделить опытом и подсказать, да и просто поговорить… В общем «Лемонграсс» - успехов вам!

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ЛЕМОНГРАСС, вы реально крутые. Сколько специй я не могла найти нигде, сколько магазинов обегала, а у вас вот есть все что нужно. Друзьям рекомендую от души. И статья классная, рецепты возьму на вооружение, спасибо!

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"Лемонграсс" мой ЛЮБИМЫЙ магазин🤗 Здесь почти все можно понюхать, многое попробовать на язык😊 И самое главное! В "Лемонграссе" даже самую маленькую покупку щедро приправляют доброжелательностью. 

Надежда, Сергей, Роксана и Анастасия, спасибо Вам за труд😊

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