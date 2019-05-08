ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
Меню

Новая служба доставки еды «SushiМания», где 1 кг роллов стоит 790 р., открылась в Чите

,

Новая служба доставки роллов, суши, китайской лапши, бургеров и других блюд «SushiМания» открылась в Чите и запустила акцию, по которой можно заказать килограмм понравившихся роллов всего за 790 рублей, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 8 мая представитель службы доставки.

«Наши клиенты сами выбирают, какие четыре вида роллов войдут в акционный сет за 790 рублей: от всем знакомой «Калифорнии» со свежим лососем и икрой тобико или «Филадельфии», начинённой нежным сливочным сыром, до запечённых и роллов темпура. Всего на выбор по акции доступны 15 видов роллов, включая варианты с жареным угрём, овощами, копчёным куриным филе, «снежным крабом» и другими ингредиентами», – рассказал собеседник агентства.

В отличие от других доставок, это не маленькие роллы, а порции стандартного размера. Такая цена достигается за счёт того, что заведение закупает оптом много продуктов, и поставщики дают большие скидки.

Помимо этого, «SushiМания» предлагает читинцам разнообразные сеты роллов, которые помогут накормить большую компанию и побаловать себя, семью и друзей блюдами японской кухни. Также в меню службы доставки есть классическая китайская лапша с курицей, свининой и овощами в традиционном соусе, различные салаты, горячие закуски, десерты и напитки.

«А перекусить быстро и вкусно помогут наши бургеры: гамбургер с сочной говяжьей котлетой и маринованными огурчиками, блэкбургер с чёрными булочками и сыром Чеддер, фишбургер с филе хека в панировке и чикенбургер с хрустящей куриной котлетой», – добавил представитель заведения.

Полное меню размещено на сайте сушимания75.рф

Сделать заказ можно на сайте и по телефону 555-333.

 
Сушимания, ул. Красноармейская, 90
  • 8 (3022) 555-333

ИП Терпугов Роман Владимирович, ОГРНИП 319753600002266

НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Онлайн-магазин одного из первых супермаркетов в Чите

Приложение Pizza&Gravity: Как в нём заказывать еду каждый раз со скидкой

«Собери свой сет и получи скидку» — «Суши Мастер» запустил акцию с доставкой в Чите

Бесконтактные заказы прямо из машины при самовывозе и доставку по Чите запустил «Аян»

«Испытано на себе»: Монгольский обед с доставкой на дом

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Ещё на 2 недели продлили режим самоизоляции в Забайкалье – до 8 июня 17016

59 новых случаев коронавируса выявили в Забайкалье - это рекордное число 16556

Гурулёв о коронавирусе в Забайкалье: Основная беда пришла из медучреждений 10757

Гурулёв о койках под COVID-19: «Вал пошёл такой, что мест из резерва может не хватить» 6208

Власти Забайкалья отказались от идеи открывать детсады даже с 1 июня 5733

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Ещё на 2 недели продлили режим самоизоляции в Забайкалье – до 8 июня 156

59 новых случаев коронавируса выявили в Забайкалье - это рекордное число 147

Общественники влезли на горки на пл. Декабристов и признали их опасными для детей 78

Построенную пенсионером детскую площадку снесли в Чите, на её месте появятся турники 77

Гурулёв о коронавирусе в Забайкалье: Основная беда пришла из медучреждений 67

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

НЕДВИЖИМОСТЬ
РАБОТА
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Социальные сети

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+