Новая служба доставки еды «SushiМания», где 1 кг роллов стоит 790 р., открылась в Чите

Новая служба доставки роллов, суши, китайской лапши, бургеров и других блюд «SushiМания» открылась в Чите и запустила акцию, по которой можно заказать килограмм понравившихся роллов всего за 790 рублей, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 8 мая представитель службы доставки.

«Наши клиенты сами выбирают, какие четыре вида роллов войдут в акционный сет за 790 рублей: от всем знакомой «Калифорнии» со свежим лососем и икрой тобико или «Филадельфии», начинённой нежным сливочным сыром, до запечённых и роллов темпура. Всего на выбор по акции доступны 15 видов роллов, включая варианты с жареным угрём, овощами, копчёным куриным филе, «снежным крабом» и другими ингредиентами», – рассказал собеседник агентства.

В отличие от других доставок, это не маленькие роллы, а порции стандартного размера. Такая цена достигается за счёт того, что заведение закупает оптом много продуктов, и поставщики дают большие скидки.

Помимо этого, «SushiМания» предлагает читинцам разнообразные сеты роллов, которые помогут накормить большую компанию и побаловать себя, семью и друзей блюдами японской кухни. Также в меню службы доставки есть классическая китайская лапша с курицей, свининой и овощами в традиционном соусе, различные салаты, горячие закуски, десерты и напитки.

«А перекусить быстро и вкусно помогут наши бургеры: гамбургер с сочной говяжьей котлетой и маринованными огурчиками, блэкбургер с чёрными булочками и сыром Чеддер, фишбургер с филе хека в панировке и чикенбургер с хрустящей куриной котлетой», – добавил представитель заведения.

Полное меню размещено на сайте сушимания75.рф

Сделать заказ можно на сайте и по телефону 555-333.

Сушимания, ул. Красноармейская, 90

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