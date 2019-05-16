ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
Меню

Шкмерули с мидиями и хинкали с грибным чакапули появились в обновлённом меню «Мимино»

,

Ресторан душевной грузинской кухни «Мимино» в Чите представил шкмерули с мидиями, хинкали с грибным чакапули и другие блюда в обновлённом расширенном меню, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 16 мая представитель ресторана.

«Мы не только добавили новые блюда, но и представили вариации всеми любимых. Например, хачапури на мангале и по-аджарски — с добавлением грибов или курицы, хинкали с начинкой из картофеля и зелени, грибного чакапули или пряной рыбы в фирменном соусе киндзмаре. Из новинок — нежное кушанье шкмерули из запечённых мидий в сливочно-чесночном соусе, судак с грузинскими специями или поджаренный на гриле язык с овощным салатом», — рассказал собеседник агентства.

Расширился и раздел салатов — появились новинки специально для тех, кто придерживается правильного питания и следит за фигурой. А также меню дополнили блюда для больших компаний. Совсем скоро новинки будут доступны к заказу через мобильное приложение (6+), а прямо сейчас отведать их можно в одном из колоритных и уютных залов ресторана.

«Сбалансированное меню бизнес-ланчей меняется каждые два дня», — дополнил представитель ресторана.

 
Мимино, кафе, ул. Бабушкина, 64а
  • 8 (3022) 32-33-38

ООО «Бар 151». Забайкальский край, г. Чита, Ленинградская, 15а, ОГРН 1127536005740.

НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Доставку бизнес-ланчей из 2 блюд и напитка от 200 р. запустила по всей Чите PizzaGravity

Свежая выпечка, панини, яйцо Бенедикт — ресторан Mama Roma запустил завтраки

Бойцы спецназа сварили 400 бууз и 30 литров бухлёра на юбилее читинского отряда «Кодар» 31

«Любимая пекарня» с хлебом, сытной и сладкой выпечкой открылась рядом с «Удоканом» в Чите

Бесплатные пироги получили читинцы и стали героями выпуска на «Чита.Ру» 4

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Пять человек умерли за сутки от коронавируса в Забайкалье 13421

Около 50 автомобилистов собрались в Чите, чтобы почтить память убитого Добрынина 13263

Больше 50 пожарных тушат крытый рынок на Острове в Чите 11477

Спортивный журналист Тимур Ламбаев скончался в моностационаре Читы 9378

Пожар торгового центра в Чите начался с пристроенного кафе – МЧС 9159

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Пять человек умерли за сутки от коронавируса в Забайкалье 230

Бывший Дворец спорта в Чите снесут для строительства семейного центра 144

Минфин предложил сократить 100 тыс. должностей в российской армии 68

Неизвестные украли 13 метров трубы для подачи кислорода пациентам горбольницы №1 в Чите 65

Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд - СМИ 44

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

РАБОТА
НЕДВИЖИМОСТЬ
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+