Шкмерули с мидиями и хинкали с грибным чакапули появились в обновлённом меню «Мимино»

Ресторан душевной грузинской кухни «Мимино» в Чите представил шкмерули с мидиями, хинкали с грибным чакапули и другие блюда в обновлённом расширенном меню, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 16 мая представитель ресторана.

«Мы не только добавили новые блюда, но и представили вариации всеми любимых. Например, хачапури на мангале и по-аджарски — с добавлением грибов или курицы, хинкали с начинкой из картофеля и зелени, грибного чакапули или пряной рыбы в фирменном соусе киндзмаре. Из новинок — нежное кушанье шкмерули из запечённых мидий в сливочно-чесночном соусе, судак с грузинскими специями или поджаренный на гриле язык с овощным салатом», — рассказал собеседник агентства.

Расширился и раздел салатов — появились новинки специально для тех, кто придерживается правильного питания и следит за фигурой. А также меню дополнили блюда для больших компаний. Совсем скоро новинки будут доступны к заказу через мобильное приложение (6+), а прямо сейчас отведать их можно в одном из колоритных и уютных залов ресторана.

«Сбалансированное меню бизнес-ланчей меняется каждые два дня», — дополнил представитель ресторана.

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