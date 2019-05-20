Свежее молоко, творог и сметану прямо с завода привезёт на дом «Сивяковское» в Чите
Сельскохозяйственное предприятие «Сивяковское» запустило для читинцев доставку на дом свежего молока, творога, сметаны и других молочных продуктов прямо с завода, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 20 мая представитель предприятия.
«Мы открыли интернет-магазин, и теперь жителям Читы даже не нужно идти в магазин за молочными продуктами. Питьевые сливки и йогурт, кефир, творог, сметану, молоко мы привезём сразу после изготовления, поэтому в качестве нашего продукта можно не сомневаться», – рассказал собеседник агентства.
Предприятие производит продукцию из молока от собственных коров. Животных кормят зерном, сеном, корнеплодами, выращенными в Забайкалье.
«Все наши продукты экологически чистые, поскольку мы не добавляем в корм стимуляторов роста и антибиотиков. Срок хранения молока – всего 36 часов, так как оно не содержит консервантов, а только пастеризуется», – добавил представитель предприятия.
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Заказать молочную продукцию от «Сивяковского» можно на сайте, в Instagram или по телефону 8-914-951-49-11. Также её можно приобрести в магазине «Мясо-молоко» по улице Ленина, 123, и на базе «Луч» на Красноармейской, 6.
ООО Сельхозпредприятие «Сивяковское». ОГРН 1147536008828. Россия, Забайкальский край, Читинский район, с. Сивяково, ул. Заречная, 2а.
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