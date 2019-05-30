ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
Меню

Летнее меню «ШашлыкоFF»: 70 новинок, гриль-мотивы и фестиваль «Мохиtо»

,

Летнее меню собрало всё самое лучшее из кухонь разных стран: восточные и европейские мотивы переплелись сочным миксом вкусов и ароматов. «Свинина по-пекински» с овощами на гриле, нежные «Огуроллы» с творожным сыром и освежающий гаспачо – сезонные гриль-мотивы объединились с холодными супами и закусками для действительно вкусных встреч.

Холодные закуски для тёплых посиделок

Для гурманов точно найдётся что-то по душе. В меню появился «Камамбер на гриле», он подаётся с орешками в меду и фруктово-ягодным пюре.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Сложно не обратить внимание на «Тартар из тунца» – со свежими огурцами, томатами, грушей и водорослями Нори. Тунец можно есть и без тепловой обработки. Это новинка, которую обязательно нужно попробовать.

Лёгкие и сытные салаты

Совершенным хитом обещают стать «Огуроллы» – тонкие слайсы огурца с пряной начинкой из творожного сыра, чесночка и зелени. Их определённо нужно попробовать, тем более что стоит блюдо всего 109 рублей.

Также появились сразу два популярных греческих салата: микс блюда с куриным филе, приготовленным на гриле, или нежным ростбифом из отборной говядины правильной прожарки.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Хочется чего-то более необычного? Выбирайте изысканный салат «Мауро» от итальянского шеф-повара: сочетание отварного языка, дайкона, свежих овощей, крем-чиза и зелени, конечно, под оригинальным соусом. И всего за 149 рублей.

Горячие и холодные супы

Традиционно летнее меню пополнилось холодными супами. Это, во-первых, лёгкий освежающий гаспачо, который по желанию может подаваться с куриным шашлычком. А во-вторых, самый летний российский суп – окрошка на квасе, которую можно заказать с ветчиной или попробовать с говядиной.

Горячие блюда нравятся больше? Закажите «Борщ по-сибирски», который позволит почувствовать себя как дома. Подача весьма оригинальная – с шашлычком из курицы, хлебом, грудинкой, сметаной и горчицей. Чтобы сытно и пряно, как дома. Ещё и недорого – всего 119 рублей.

Те самые гриль-мотивы и сочные шашлыки

Для блюд важен не только вкус, но и аромат. Мало кто сможет устоять перед блюдом, профессионально приготовленным на гриле. Это цыплёнок-гриль с соусом «Тар-тар», пикантные «Рёбрышки», а также сочная свинина «Порк корн», пропитанная ароматом трав, специй и лёгкого дымка, которая идеально сочетается с кукурузой гриль, гарниром и овощным салатом.

Предоставлено рекламодателем
Фото: Предоставлено рекламодателем
Предоставлено рекламодателем
Фото: Предоставлено рекламодателем

Но речь совсем не обязательно должна идти о мясе. Для разнообразия попробуйте сыр, приготовленный на раскалённом гриле, сливочный вкус идеально дополняется свежими томатами и зеленью с базиликовым маслом.

Для любителей шашлыка теперь есть ассорти – специально для тех случаев, когда невозможно определиться между свининой и нежным цыплёнком.

Изысканное рыбное меню

Если устали от мяса, выбирайте рыбные блюда. Нежнейшая сёмга под соусом «Беарнез» пропитана винным ароматом, а нотки мускатного ореха раскрывают все вкусовые акценты. Классические рыбные стейки здесь тоже актуальны. Сёмга подаётся с поджаренными на гриле овощами, а гарнир для тунца, соответствующим вашим предпочтениям, можно выбрать самостоятельно – рис, пюре или хрустящие слайсы из картофеля.

Предоставлено рекламодателем
Фото: Предоставлено рекламодателем
Предоставлено рекламодателем
Фото: Предоставлено рекламодателем

Солнечные десерты

Среди этих сладких лакомств есть подлинные шедевры, призванные покорить, очаровать и оставить приятное послевкусие. «Солнечное Чиа» – фруктовый десерт с семенами чиа, которые во всём мире набирают популярность как «суперфуд». Ягодное пюре в «Клубничном озере» – лишь часть десерта, в который входит шарик пломбира и хрустящая крошка из печенья.

A.Khokhlov
Фото: A.Khokhlov
A.Khokhlov
Фото: A.Khokhlov

Не наелись? Попробуйте «Банана-блин» – с начинкой из спелого банана и грушевого джема, политый шоколадным соусом. Сытный десерт всего за 109 рублей.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Освежающие напитки и фестиваль «Мохиtо»

Выбирайте варианты на компанию – «Лимонад мятный шоколад» и «Ягодный Айс» со льдом, в объёмных кувшинах на 1,5 литра. Или индивидуальные напитки – для этого есть целый микс ярких вкусов: ягодный глинтвейн, «Айс» с апельсиновым, вишнёвым, кофейным или яблочным вкусами.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Из необычных новинок – детокс-коктейль с бананом и шпинатом, способствующий выведению шлаков и токсинов из организма. Да и цена в 129 рублей радует.

Предоставлено рекламодателем
Фото: Предоставлено рекламодателем

И, наконец, специально к жаркому лету, «ШашлыкоFF» запускает фестиваль безалкогольных коктейлей с мохито на любой вкус: тоник, кофейный, цитрусовый, «лесная клюква» и, внимание, «квахито» – оригинальный напиток на квасе и вишнёвом соке.

Бизнес-ланчи

Летние мотивы коснулись, конечно, и бизнес-ланчей, где появилось сразу 14 новых позиций. Это, например, салат «Пекинский» необычным сочетанием ингредиентов: жареная курочка, пекинская капуста, сельдерей, груша и грецкий орех. А из горячего – картофельная запеканка с нежным куриным фаршем и сметаной, белая рыба под винным соусом или румяная котлетка из куриного фарша.

Предоставлено рекламодателем
Фото: Предоставлено рекламодателем

Как и прежде, можно заказывать отдельные позиции или собирать комбо с блюдами из зелёного, оранжевого и красного разделов меню. Просто выберите наиболее доступную для вас стоимость полноценного обеда – от 169 рублей.

Горячие блюда в гриль-баре «ШашлыкоFF» готовятся по прежнему стандарту – 20 минут. Такая скорость позволяет мясу умеренно прожариваться, сохраняя структуру и сочность.

Разместиться можно в уютном зале гриль-бара или на летней веранде, которая с наступлением тепла вновь открылась для гостей «ШашлыкоFF». Приходите на вкусные встречи, лето в «ШашлыкоFF» уже началось.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Узнавать об акциях и новинках можно в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram. Бронирование столиков по телефону: 577-577.

 
Шашлыкоff, гриль-бар, ул. Красноярская, 32а
  • 8 (3022) 577-577
НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Доставку бизнес-ланчей из 2 блюд и напитка от 200 р. запустила по всей Чите PizzaGravity

Свежая выпечка, панини, яйцо Бенедикт — ресторан Mama Roma запустил завтраки

Бойцы спецназа сварили 400 бууз и 30 литров бухлёра на юбилее читинского отряда «Кодар» 31

«Любимая пекарня» с хлебом, сытной и сладкой выпечкой открылась рядом с «Удоканом» в Чите

Бесплатные пироги получили читинцы и стали героями выпуска на «Чита.Ру» 4

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Пять человек умерли за сутки от коронавируса в Забайкалье 13421

Около 50 автомобилистов собрались в Чите, чтобы почтить память убитого Добрынина 13263

Больше 50 пожарных тушат крытый рынок на Острове в Чите 11477

Спортивный журналист Тимур Ламбаев скончался в моностационаре Читы 9378

Пожар торгового центра в Чите начался с пристроенного кафе – МЧС 9159

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Пять человек умерли за сутки от коронавируса в Забайкалье 230

Бывший Дворец спорта в Чите снесут для строительства семейного центра 144

Минфин предложил сократить 100 тыс. должностей в российской армии 68

Неизвестные украли 13 метров трубы для подачи кислорода пациентам горбольницы №1 в Чите 65

Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд - СМИ 44

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

РАБОТА
НЕДВИЖИМОСТЬ
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+