Летнее меню «ШашлыкоFF»: 70 новинок, гриль-мотивы и фестиваль «Мохиtо»

Летнее меню собрало всё самое лучшее из кухонь разных стран: восточные и европейские мотивы переплелись сочным миксом вкусов и ароматов. «Свинина по-пекински» с овощами на гриле, нежные «Огуроллы» с творожным сыром и освежающий гаспачо – сезонные гриль-мотивы объединились с холодными супами и закусками для действительно вкусных встреч. Холодные закуски для тёплых посиделок Для гурманов точно найдётся что-то по душе. В меню появился «Камамбер на гриле», он подаётся с орешками в меду и фруктово-ягодным пюре. Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Сложно не обратить внимание на «Тартар из тунца» – со свежими огурцами, томатами, грушей и водорослями Нори. Тунец можно есть и без тепловой обработки. Это новинка, которую обязательно нужно попробовать. Лёгкие и сытные салаты Совершенным хитом обещают стать «Огуроллы» – тонкие слайсы огурца с пряной начинкой из творожного сыра, чесночка и зелени. Их определённо нужно попробовать, тем более что стоит блюдо всего 109 рублей. Также появились сразу два популярных греческих салата: микс блюда с куриным филе, приготовленным на гриле, или нежным ростбифом из отборной говядины правильной прожарки.

Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе.

Хочется чего-то более необычного? Выбирайте изысканный салат «Мауро» от итальянского шеф-повара: сочетание отварного языка, дайкона, свежих овощей, крем-чиза и зелени, конечно, под оригинальным соусом. И всего за 149 рублей. Горячие и холодные супы Традиционно летнее меню пополнилось холодными супами. Это, во-первых, лёгкий освежающий гаспачо, который по желанию может подаваться с куриным шашлычком. А во-вторых, самый летний российский суп – окрошка на квасе, которую можно заказать с ветчиной или попробовать с говядиной. Горячие блюда нравятся больше? Закажите «Борщ по-сибирски», который позволит почувствовать себя как дома. Подача весьма оригинальная – с шашлычком из курицы, хлебом, грудинкой, сметаной и горчицей. Чтобы сытно и пряно, как дома. Ещё и недорого – всего 119 рублей. Те самые гриль-мотивы и сочные шашлыки Для блюд важен не только вкус, но и аромат. Мало кто сможет устоять перед блюдом, профессионально приготовленным на гриле. Это цыплёнок-гриль с соусом «Тар-тар», пикантные «Рёбрышки», а также сочная свинина «Порк корн», пропитанная ароматом трав, специй и лёгкого дымка, которая идеально сочетается с кукурузой гриль, гарниром и овощным салатом.

Фото: Предоставлено рекламодателем Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Фото: Предоставлено рекламодателем Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе.

Но речь совсем не обязательно должна идти о мясе. Для разнообразия попробуйте сыр, приготовленный на раскалённом гриле, сливочный вкус идеально дополняется свежими томатами и зеленью с базиликовым маслом. Для любителей шашлыка теперь есть ассорти – специально для тех случаев, когда невозможно определиться между свининой и нежным цыплёнком. Изысканное рыбное меню Если устали от мяса, выбирайте рыбные блюда. Нежнейшая сёмга под соусом «Беарнез» пропитана винным ароматом, а нотки мускатного ореха раскрывают все вкусовые акценты. Классические рыбные стейки здесь тоже актуальны. Сёмга подаётся с поджаренными на гриле овощами, а гарнир для тунца, соответствующим вашим предпочтениям, можно выбрать самостоятельно – рис, пюре или хрустящие слайсы из картофеля.

Фото: Предоставлено рекламодателем Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Фото: Предоставлено рекламодателем Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе.

Солнечные десерты Среди этих сладких лакомств есть подлинные шедевры, призванные покорить, очаровать и оставить приятное послевкусие. «Солнечное Чиа» – фруктовый десерт с семенами чиа, которые во всём мире набирают популярность как «суперфуд». Ягодное пюре в «Клубничном озере» – лишь часть десерта, в который входит шарик пломбира и хрустящая крошка из печенья. Фото: A.Khokhlov Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Фото: A.Khokhlov Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Не наелись? Попробуйте «Банана-блин» – с начинкой из спелого банана и грушевого джема, политый шоколадным соусом. Сытный десерт всего за 109 рублей. Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Освежающие напитки и фестиваль «Мохиtо» Выбирайте варианты на компанию – «Лимонад мятный шоколад» и «Ягодный Айс» со льдом, в объёмных кувшинах на 1,5 литра. Или индивидуальные напитки – для этого есть целый микс ярких вкусов: ягодный глинтвейн, «Айс» с апельсиновым, вишнёвым, кофейным или яблочным вкусами. Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Из необычных новинок – детокс-коктейль с бананом и шпинатом, способствующий выведению шлаков и токсинов из организма. Да и цена в 129 рублей радует.

Фото: Предоставлено рекламодателем Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе.

И, наконец, специально к жаркому лету, «ШашлыкоFF» запускает фестиваль безалкогольных коктейлей с мохито на любой вкус: тоник, кофейный, цитрусовый, «лесная клюква» и, внимание, «квахито» – оригинальный напиток на квасе и вишнёвом соке. Бизнес-ланчи Летние мотивы коснулись, конечно, и бизнес-ланчей, где появилось сразу 14 новых позиций. Это, например, салат «Пекинский» необычным сочетанием ингредиентов: жареная курочка, пекинская капуста, сельдерей, груша и грецкий орех. А из горячего – картофельная запеканка с нежным куриным фаршем и сметаной, белая рыба под винным соусом или румяная котлетка из куриного фарша.

Фото: Предоставлено рекламодателем Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе.

Как и прежде, можно заказывать отдельные позиции или собирать комбо с блюдами из зелёного, оранжевого и красного разделов меню. Просто выберите наиболее доступную для вас стоимость полноценного обеда – от 169 рублей. Горячие блюда в гриль-баре «ШашлыкоFF» готовятся по прежнему стандарту – 20 минут. Такая скорость позволяет мясу умеренно прожариваться, сохраняя структуру и сочность. Разместиться можно в уютном зале гриль-бара или на летней веранде, которая с наступлением тепла вновь открылась для гостей «ШашлыкоFF». Приходите на вкусные встречи, лето в «ШашлыкоFF» уже началось.