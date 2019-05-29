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Шеф-повар из Италии представит особое меню и проведёт кулинарные мастер-классы в Mama Roma

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Итальянский шеф-повар целую неделю будет готовить свои фирменные блюда в ресторане Mama Roma в Чите, а также проведёт мастер-классы в формате кулинарного шоу, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 29 мая представитель заведения.

«Итальянский шеф-повар Роберто Маццеи привезёт с собой меню, вдохновлённое итальянским побережьем родного региона Калабрия. С 3 по 9 июня гости смогут попробовать тартар из авокадо с копчёным лососем, ризотто с соусом из шпината и карамелизованным осьминогом, карпаччо с ананасом, воздушные меренги с лесными ягодами и другие изысканные блюда. А 7 и 8 июня в 19.00 шеф проведёт открытые кулинарные шоу в зале ресторана», – рассказал собеседник агентства.

Участники смогут пообщаться с мастером и попробовать сет из трёх уникальных блюд, не входящих в специальное меню. Кулинарные перфомансы пройдут в сопровождении живой музыки. Стоимость участия – всего 800 рублей, при этом сет из трёх блюд уже входит в стоимость.

Узнать подробности и забронировать столик можно по телефону 355-900.

Следить за новостями ресторана Mama Roma можно на сайте и в социальных сетях: Instagram, «ВКонтакте».

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Фото: Предоставлено рекламодателем
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Фото: Предоставлено рекламодателем
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Фото: Предоставлено рекламодателем
 
Mama Roma, ул. Лермонтова, 9, 1 этаж
  • 8 (3022) 355-900
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