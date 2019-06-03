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Бизнес-ланчи с домашней русской кухней появились в кафе «Русская трапеза»

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Кафе «Русская трапеза» в районе «Северянки» пригласила читинцев на бизнес-ланчи с домашней русской кухней, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 3 июня представитель заведения.

«Меню бизнес-ланчей разработано специально для тех, кто устал от зарубежных изысков и соскучился по простой и питательной русской кухне. Наши повара готовят по традиционным рецептам и подают, например, домашний суп с курицей, наваристый борщ, голубцы, запечённую рыбу с картофельным пюре. К чаю можно взять свежую выпечку: пирожки с ягодными, фруктовыми или овощными начинками», – рассказал собеседник агентства.

Цены в кафе доступные: куриный суп с домашней лапшой стоит всего 40 рублей, картофельная запеканка с фаршем – 80, а пирог с брусникой – 25. Обслуживают в кафе быстро, а обеды готовятся из качественных ингредиентов, в том числе от местных поставщиков.

В отдельном просторном зале на 100 человек можно проводить банкеты, торжества и детские праздники. Он отделён от других помещений и гостей заведения, оборудован телевизором для вывода фотографий и презентаций. Организации могут заказать здесь обеды для сотрудников и проведение выездных корпоративов – доступна безналичная оплата.

Узнать подробности можно по телефонам: 8-924-297-14-04, 8-914-803-49-60.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
2
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
3
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
4
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
5
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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