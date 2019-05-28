Третью пиццу при заказе двух подарит новая пиццерия Pizza & Gravity в Чите

Новая пиццерия Pizza & Gravity в Чите запустила акцию «1+1=3» до 30 июня и подарит пиццу «Маргарита» при заказе любых двух, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 28 мая представитель пиццерии.

«До конца июня мы будем радовать наших клиентов акцией «1+1=3». Чтобы стать её участником, нужно просто заказать две любые пиццы на сайте и получить классическую «Маргариту» с сочными томатами и тянущейся итальянской моцареллой в подарок», – рассказал собеседник агентства.

Pizza & Gravity предлагает классические, закрытые, мясные и рыбные виды пиццы. «Созвездие Ориона» с ветчиной, курицей и ананасом, вегетарианская «Венера», «Космос» с креветками и морским коктейлем – это лишь небольшая часть из меню, которое предлагает пиццерия.

«Если ваш заказ по городу будет доставлен дольше, чем через 60 минут, вы получите его абсолютно бесплатно. Зоны доставки можно посмотреть на карте», — добавил представитель.

Подробнее узнать об акции, а также сделать заказ можно на сайте.