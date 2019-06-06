Полкило габаджоу за 380 р. и другие причины сделать заказ во «Вкусе Китая»

Каким должно быть заведение, где вы захотели бы есть каждый день? Наверняка там очень вкусно готовят, порции внушительные, а цены при этом – доступные. Ну и меню разнообразное. Так вот. Кажется, мы нашли в Чите место, которое соответствует этим критериям. Это новое кафе «Вкус Китая» в торгово-развлекательном центре «Фортуна». И сейчас мы расскажем, почему вам нужно там побывать или заказать доставку.

Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе.

Начнём с горячего

Пройти мимо раздела с горячими блюдами «Вкуса Китая» почти невозможно. Смотрите сами: полкило изумительного кисло-сладкого (или солёного) габаджоу или мяса верёвочкой – 380 рублей, столько же сытной лапши в соусе с курицей или баклажанов со свининой – всего 300 рублей. А 350 граммов супа здесь стоят от 70 до 80 рублей. И не забудьте к супчику взять воздушную свежевыпеченную пампушку всего за 20 рублей.

Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе.

И это мы даже не закончили с горячими блюдами: ещё есть хрустящая свинина в сухарях, а также с ананасом и шампиньонами, пикантные стрелки чеснока с мясом и кольца кальмаров. Благодаря огромным порциям всё очень сытное и, разумеется, вкусное – ведь при приготовлении повара используют традиционные китайские приправы и специи.

Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе.

Добавим салатов – много и разных

Тут даже объяснять ничего не надо, каждый и так знает эти блюда. Главное тут – цены: китайский салат с фунчозой и грибами – 250 рублей, салат из языка – 390 рублей, из свиных ушей – 350 рублей, а остренькие «битые огурцы» – 200 рублей. Ах да, каждая порция весит по 300 граммов.

Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе.

А если хочется чего-то другого?

Тогда есть свежая шаурма – овощная, куриная, со свининой или ветчиной и сыром. Куриная, кстати, стоит 180 рублей. Или попробуйте бургеры. Например, «Ананасбургер» с необычным сочетанием куриной котлеты и ананаса за 180 рублей или «Классикбургер» за 300 рублей весом в 400 граммов с котлетой из сочнейшей мраморной говядины. А ещё тут вы можете заказать сразу два вида бургеров с чёрными булочками: «Боссбургер» с яйцом и беконом или фирменный «Старбургер» с двумя сытными котлетами.

Кстати, во «Вкусе Китая» готовят и пиццу – Маргариту, пепперони, с ветчиной и сыром, барбекю, гавайскую с ананасом, мясную и охотничью. Размеров два: 33 и 45 сантиметров, причём пепперони будет стоить 350 и 550 рублей соответственно.

Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе.

Где попробовать?

Вариант первый. Приходите на фудкорт торгового центра «Фортуна» и заказывайте любые блюда. А пока их будут готовить, вы можете сыграть в PlayStation 4. Кстати, на фудкорте вы также можете заказать бизнес-ланч из супа, салата и китайской лепёшки за 199 рублей.

Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе.

Вариант второй. Просто закажите еду с доставкой на дом на сайте vkuskitaya.ru или по телефону 8-924-022-42-42. Доставка по городу стоит 100 рублей, при заказе от тысячи – бесплатно, а для бесплатной доставки на КСК или ГРЭС нужно оформить заказ от 2 тысяч.

Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе.

Вкус Китая, кафе быстрого питания, ул. Недорезова, 1м, 2 этаж

ООО «Вкус». Россия, г. Чита, ул. Автозаводская д 6,кв 46. ОГРН 1167536052320.