Vip-комната на 10-15 гостей для праздников и торжеств открылась в этно-кафе Zolto в Чите

Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе.

Этно-кафе Zolto с монгольскими, бурятскими и европейскими блюдами открыло новую vip-комнату вместимостью от 10 до 15 гостей, которая оптимально подходит для проведения праздников и дружеских посиделок, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 8 июля представитель заведения.

«Благодаря новому залу наши гости теперь могут провести вечер со своей компанией, отпраздновать день рождения или любой другой небольшой праздник в уединённой атмосфере отдельно от других посетителей. А в скором времени в vip-комнате появится телевизор с караоке», – рассказал собеседник агентства.

Zolto специализируется на недорогих и очень сытных блюдах монгольской, бурятской и европейской кухни. Так, за 210 рублей здесь можно заказать сет «Ундэгтэй хуурга» из риса, омлета, тушёного мяса и овощного салата, а за 120 рублей – горячее блюдо цуйван из домашней лапши с говядиной. А недавно в меню появились мясо по-забайкальски и печень в сметанном соусе.

Кроме того, здесь читинцам предлагают традиционный бурятский бухлёр, шарбин и более привычные европейские блюда: гуляш, рассольник, солянку, борщ, вареники, пасту с морепродуктами, а на десерт и для детей — мороженое с разными топингами.

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