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Новый паб Craft Town с настольными играми и спортивными трансляциями открылся в Чите

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Новый паб Craft Town от бренда «Августин» с крафтовыми напитками, настольными играми и спортивными трансляциями открылся в торговом центре Plaza на Анохина, 93, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 5 июля представитель заведения.

«Наше меню насчитывает более 50 видов крафтовых напитков, включая квас и безалкогольный сидр собственного производства. Это значит, что каждый гость сможет найти для себя что-то подходящее, особенно в жаркие июльские деньки. А если захочется перекусить, у нас всегда можно заказать различные закуски», – рассказал собеседник агентства.

В заведении могут разместиться до 40 гостей, что делает Craft Town очень уютным местом для дружеских встреч, вечернего отдыха или небольших торжеств. А чтобы посиделки были ещё более интересными, всегда можно сыграть в одну из настольных игр или следить за спортивной трансляцией на экране проектора.

Узнать больше о том, что интересного есть в пабе Craft Town, можно в соцсетях по ссылкам: instagram.com/crafttown_chita и vk.com/crafttown_chita.

 
Craft town, магазин-паб, ул. Анохина, 93, 1 этаж
  • 8 996 020 4097
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