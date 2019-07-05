Новый паб Craft Town с настольными играми и спортивными трансляциями открылся в Чите

Новый паб Craft Town от бренда «Августин» с крафтовыми напитками, настольными играми и спортивными трансляциями открылся в торговом центре Plaza на Анохина, 93, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 5 июля представитель заведения.

«Наше меню насчитывает более 50 видов крафтовых напитков, включая квас и безалкогольный сидр собственного производства. Это значит, что каждый гость сможет найти для себя что-то подходящее, особенно в жаркие июльские деньки. А если захочется перекусить, у нас всегда можно заказать различные закуски», – рассказал собеседник агентства.

В заведении могут разместиться до 40 гостей, что делает Craft Town очень уютным местом для дружеских встреч, вечернего отдыха или небольших торжеств. А чтобы посиделки были ещё более интересными, всегда можно сыграть в одну из настольных игр или следить за спортивной трансляцией на экране проектора.

Узнать больше о том, что интересного есть в пабе Craft Town, можно в соцсетях по ссылкам: instagram.com/crafttown_chita и vk.com/crafttown_chita.