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Чита.Ру проверило

Ищем недорогую и вкусную китайскую кухню

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Удивительно, насколько родной и привычной стала для забайкальцев китайская кухня. Мягкое габаджоу в сладковатом тягучем соусе, всевозможные салаты с хрустящей капустой и древесными грибами, шкворчащее мясо на сковороде – от одних только этих слов уже просыпается аппетит. Но найти заведение с хорошей кухней бывает непросто. К счастью, «Чита.Ру» нашло такое место и проверило в нём все – от еды до развлечений.

 
Май, кафе, ул. Бабушкина, 42а (гостиница «Турист»)
  • 8 (3022) 32-39-31

ООО «Пегас». 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, 42а. ОГРН 1197536005094.

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