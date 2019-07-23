Скидку 40% при заказе 2 любых пицц подарит пиццерия Pizza&Gravity в Чите
Пиццерия Pizza & Gravity на Журавлёва, 2, до 15 августа запустила новую акцию: при заказе сразу двух пицц клиент получает скидку 40% на обе, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 23 июля представитель заведения.
«Акция распространяется на все виды нашей пиццы, в том числе, на «Созвездие Ориона» с курицей и сладкими ананасами, «Юпитер» с ветчиной и грибами, «Ленивый марсианин» с сочным фаршем, «Космос» с морским коктейлем и креветками. Со скидкой можно приобрести даже невероятно сытного «Космического охотника» с куриной грудкой, пепперони, беконом и ветчиной. Полное меню размещено у нас на сайте – просто заказываете две любые пиццы и получаете скидку», – рассказал собеседник агентства.
Уточнить зону доставки можно на карте.
«Это далеко не единственная наша акция. Например, в нашей группе «ВКонтакте» и аккаунте Instagram мы регулярно выкладываем самые выгодные предложения, разыгрываем пиццу и рассказываем о новинках меню», – добавил представитель пиццерии.
ООО «Склип». ОГРН 110753601363. Россия, г. Чита, Журавлёва, 2, 2 этаж.
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