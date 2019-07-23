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Скидку 40% при заказе 2 любых пицц подарит пиццерия Pizza&Gravity в Чите

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Пиццерия Pizza & Gravity на Журавлёва, 2, до 15 августа запустила новую акцию: при заказе сразу двух пицц клиент получает скидку 40% на обе, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 23 июля представитель заведения.

«Акция распространяется на все виды нашей пиццы, в том числе, на «Созвездие Ориона» с курицей и сладкими ананасами, «Юпитер» с ветчиной и грибами, «Ленивый марсианин» с сочным фаршем, «Космос» с морским коктейлем и креветками. Со скидкой можно приобрести даже невероятно сытного «Космического охотника» с куриной грудкой, пепперони, беконом и ветчиной. Полное меню размещено у нас на сайте – просто заказываете две любые пиццы и получаете скидку», – рассказал собеседник агентства.

Уточнить зону доставки можно на карте.

«Это далеко не единственная наша акция. Например, в нашей группе «ВКонтакте» и аккаунте Instagram мы регулярно выкладываем самые выгодные предложения, разыгрываем пиццу и рассказываем о новинках меню», – добавил представитель пиццерии.

Помимо пиццы в Pizza&Gravity можно заказать с доставкой бургеры, различные салаты, горячие закуски и кесадилью.
предоставлено рекламодателем
"Марс и Венера"
Фото: предоставлено рекламодателем
1
предоставлено рекламодателем
"Космос" с морепродуктами
Фото: предоставлено рекламодателем
2
предоставлено рекламодателем
Фирменная "Гравитация"
Фото: предоставлено рекламодателем
3
предоставлено рекламодателем
Вегетарианская "Венера"
Фото: предоставлено рекламодателем
4
предоставлено рекламодателем
"Ядерный взрыв" с халапеньо
Фото: предоставлено рекламодателем
5
предоставлено рекламодателем
"Созвездие Ориона" с ананасом, ветчиной и курицей
Фото: предоставлено рекламодателем
6
предоставлено рекламодателем
Фруктовая "Следы на Луне"
Фото: предоставлено рекламодателем
7
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
8
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
9
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
10
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
11
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
12
 
Pizza & Gravity, ул. Журавлёва, 2 (2 этаж, правое крыло)
  • 8 914 356 1616

ООО «Склип». ОГРН 110753601363. Россия, г. Чита, Журавлёва, 2, 2 этаж.

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