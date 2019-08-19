Федеральная сеть стритфуда «Дядя Дёнер» зашла в Читу с первым кафе быстрого питания

Федеральная сеть «Дядя Дёнер» открыла своё первое кафе быстрого питания в Чите на Журавлёва, 52/2, где можно попробовать дёнеры, буррито, бургеры, гирос и другую классику стритфуда разных стран мира, сообщила корреспонденту ИА «Чита.Ру» 19 августа управляющая сетью кафе.

«Сеть «Дядя Дёнер» уже работает в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Новокузнецке, Барнауле, Бийске, Томске и других населённых пунктах. Своим гостям мы предлагаем сразу несколько видов дёнера – в лаваше, багете и лепёшке. Также мы готовим греческий аналог шаурмы – гирос, классические бургеры, мексиканские буррито, картофель фри, хот-доги, наггетсы и чикен чиз фри – жареную курицу с картофелем фри и сыром», – рассказал собеседник агентства.

Главное отличие кафе «Дядя Дёнер» от большинства других заведений стритфуда – это следование единым стандартам приготовления блюд и использование только натуральных ингредиентов. Так, в «Дяде Дёнере» не закупают готовые соусы – их каждый день самостоятельно изготавливают из свежей сметаны, зелени и приправ. В бургерах используют котлеты из чистого мяса местных производителей, а все булочки, багеты и лепёшки ежедневно выпекаются на собственном производстве.

«Любые блюда можно съёсть в нашем небольшом, но уютном зале или забрать с собой. Также у нас можно заказать ароматный зерновой кофе», – добавила управляющая сетью кафе.

Чтобы сэкономить время, можно сделать предварительный заказ на определённое время по телефону 8-914-364-60-02 и забрать его без очереди. При заказе от 10 блюд действует доставка.

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ИП Рябов Анатолий Анатольевич. ОГРН 304752409600050.