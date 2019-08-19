ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
Видео

Федеральная сеть стритфуда «Дядя Дёнер» зашла в Читу с первым кафе быстрого питания

,

Федеральная сеть «Дядя Дёнер» открыла своё первое кафе быстрого питания в Чите на Журавлёва, 52/2, где можно попробовать дёнеры, буррито, бургеры, гирос и другую классику стритфуда разных стран мира, сообщила корреспонденту ИА «Чита.Ру» 19 августа управляющая сетью кафе.

«Сеть «Дядя Дёнер» уже работает в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Новокузнецке, Барнауле, Бийске, Томске и других населённых пунктах. Своим гостям мы предлагаем сразу несколько видов дёнера – в лаваше, багете и лепёшке. Также мы готовим греческий аналог шаурмы – гирос, классические бургеры, мексиканские буррито, картофель фри, хот-доги, наггетсы и чикен чиз фри – жареную курицу с картофелем фри и сыром», – рассказал собеседник агентства.

Главное отличие кафе «Дядя Дёнер» от большинства других заведений стритфуда – это следование единым стандартам приготовления блюд и использование только натуральных ингредиентов. Так, в «Дяде Дёнере» не закупают готовые соусы – их каждый день самостоятельно изготавливают из свежей сметаны, зелени и приправ. В бургерах используют котлеты из чистого мяса местных производителей, а все булочки, багеты и лепёшки ежедневно выпекаются на собственном производстве.

«Любые блюда можно съёсть в нашем небольшом, но уютном зале или забрать с собой. Также у нас можно заказать ароматный зерновой кофе», – добавила управляющая сетью кафе.

Чтобы сэкономить время, можно сделать предварительный заказ на определённое время по телефону 8-914-364-60-02 и забрать его без очереди. При заказе от 10 блюд действует доставка.

Больше информации – в Instagram.

 
Дядя Дёнер, ул. Журавлёва, 52/2
  • 8 914 364 6002

ИП Рябов Анатолий Анатольевич. ОГРН 304752409600050.

НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Новый дёнер со вкусом барбекю и салат «Цезарь» навынос появились в «Дядя Дёнер» в Чите

Приложение Pizza&Gravity: Как в нём заказывать еду каждый раз со скидкой

«Собери свой сет и получи скидку» — «Суши Мастер» запустил акцию с доставкой в Чите

Бесконтактные заказы прямо из машины при самовывозе и доставку по Чите запустил «Аян»

Доставку осетинских пирогов прямо к подъезду запустили в Чите

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Коронавирус выявили ещё у 67 человек за сутки в Забайкалье — выздоровели 45 пациентов 7382

Машина с тремя взрослыми и двумя детьми съехала в Кенон — один человек погиб 6658

Устроивший разборки на остановке маршрутчик в Чите извинился перед горожанами 4419

Читинец с голым торсом зайцем проехался на троллейбусе в Чите 4405

Доследственную проверку начали из-за утонувшего рыбака в скатившейся в Кенон машине 4042

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Коронавирус выявили ещё у 67 человек за сутки в Забайкалье — выздоровели 45 пациентов 50

Читинец с голым торсом зайцем проехался на троллейбусе в Чите 49

Читинцы дерутся с продавцами из-за просьбы надеть маску - минэконом Забайкалья 47

Чите потребуется около 300 млн р. на избавление города от запаха очистных 46

Картофель, колбаса, сметана и консервы подорожали в Забайкалье за неделю 45

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

РАБОТА
НЕДВИЖИМОСТЬ
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Социальные сети

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+