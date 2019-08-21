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Первое в Чите котокафе открылось на Амурской, 36

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Первое в Чите котокафе, работающее по принципу антикафе, открылось на Амурской, 36, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 21 августа представитель заведения.

«Наше заведение отличается от обычных. Здесь нет блюд, которые можно заказать, но всегда можно угоститься чаем, кофе, печеньем и конфетами. Главные здесь — кошки. С ними можно играть, разговаривать, обниматься и даже спать. Главное, не обижать», — рассказал собеседник агентства.

Также в котокафе можно поиграть в настольные игры и приставки, провести мероприятие, день рождения или встречу, посетить мастер-класс, просто почитать или пообщаться с друзьями.

«Посещение кафе за взрослого стоит 200 рублей в час, ребёнка от 3 до 7 лет — 150 рублей. Дети до трёх лет проходят бесплатно. Стоп-чек составляет всего 400 рублей. Это означает, что после пребывания в заведении более двух часов можно сидеть совершенно бесплатно. Счёт больше не увеличится», — добавил представитель кафе.

Больше информации — «ВКонтакте» и Instagram.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Фото: Диана Арнольд
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Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Корпорация кошек, котокафе, ул. Амурская, 36 (2 этаж, 215 офис)
  • 8 924 804 8288
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Здорово ! Молодцы )) хорошая идея и крутой интерьер )) 

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Котэ - священны!

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🤗 приходите знакомиться!🐈

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Спасибо! Приходите в гости!

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Сегодня же к вам с дочкой наведаемся!

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Обязательно приходите!🌷

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Были,  понравилось! Самое доброе кафе для детей и взрослых!

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Здравствуйте! Спасибо за приятное слова! Приходите снова!🐈

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Вы не любите кошек? Да вы просто их готовить не умеете!

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Судя по фото бывалого рыжего кота это все бывшие бездомыши, поэтому вдвойне рада что  у кошек появился дом, а у Читы интересное кафе. Процветания Вам и побольше клиентов). 

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Спасибо Вам! Да, практически все наши питомцы - бывшие бездомные. Если кто-то из посетителей полюбит нашего котика , мы будем рады отдать его в семью (но на определенных условиях). Приходите в гости!

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ура!

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Приходите в гости!🐈

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Возьмите бездомышей! 

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Здравствуйте! На данный момент мы набрали полный состав котосотрудников и пока не готовы принять новых. Но если кто-то из наших пушистиков обретет настоящий дом, мы будем рады на его место принять нового котика или кошечку🤗

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Молодцы! Были в Питере в таком же, все понравилось, теперь и дома появилось такое замечательное место! Спасибо! Вспомнились слова «к рваным ранам души ты кота приложи»

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Про котов

Фелес

К рваным ранам души

Ты кота приложи.

Никуда не спеши,

А подумай в тиши,

Как коты хороши:

Далеки ото лжи

И мирской чепухи.

Может, даже стихи

Ты о них напиши,

Ведь достойны они

Похвалы.

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Здравствуйте! Спасибо! Будем стремиться держать уровень не хуже наших Питерских коллег🤓

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Добрый день!

Были в котокафе и можем сказать, что у вас заМУРРРчательно! 

Котики все очень разные, но все прекрасные, сотрудники очаровательные, чай с печеньками и конфетками восхитительный) 

Спасибо вам огромное! 

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Здравствуйте! Спасибо! Мы очень рады, что Вам понравилось! Будем ждать Вас снова!🐈

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