Первое в Чите котокафе открылось на Амурской, 36

Первое в Чите котокафе, работающее по принципу антикафе, открылось на Амурской, 36, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 21 августа представитель заведения.

«Наше заведение отличается от обычных. Здесь нет блюд, которые можно заказать, но всегда можно угоститься чаем, кофе, печеньем и конфетами. Главные здесь — кошки. С ними можно играть, разговаривать, обниматься и даже спать. Главное, не обижать», — рассказал собеседник агентства.

Также в котокафе можно поиграть в настольные игры и приставки, провести мероприятие, день рождения или встречу, посетить мастер-класс, просто почитать или пообщаться с друзьями.

«Посещение кафе за взрослого стоит 200 рублей в час, ребёнка от 3 до 7 лет — 150 рублей. Дети до трёх лет проходят бесплатно. Стоп-чек составляет всего 400 рублей. Это означает, что после пребывания в заведении более двух часов можно сидеть совершенно бесплатно. Счёт больше не увеличится», — добавил представитель кафе.

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