Компания «Шик» из посёлка Шерловая гора готовит для жителей Забайкальского края полноценные завтраки, обеды, маринует домашние овощи, делает кабачковую икру и тушёнку. Продукция компании богата полуфабрикатами: пельмени, хинкали, буузы — всё из домашнего мяса. Для своих заготовок «Шик» использует только натуральные продукты и внушает доверие.

Купить продукцию «Шик» можно в магазинах Читы по адресам: Ленинградская, 24 (торговый центр «Арбат»), Новобульварная, 53 (гастрономический бутик «Эстье»), Ленина, 54 (торговый центр «Темп»), Столярова, 69 (магазин «Мясной рай»). Также продукцию можно заказать оптом по телефону 8-30233-3-41-85.

ИП Шестаков Валентин Николаевич. ОГРНИП 304752907700053