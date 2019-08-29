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Горячие и холодные роллы появились в меню Pizza & Gravity в Чите

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Пиццерия Pizza & Gravity в Чите представила новое японское меню с холодными, горячими и запечёнными роллами, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 29 августа представитель пиццерии.

«Мы предлагаем клиентам как классические «Калифорнию» и «Канаду», так и сеты с оригинальными темпурными и запечёнными роллами. Наряду с японским меню у нас большой ассортимент ароматных горячих пицц на тонком тесте с сочными начинками. С 29 августа по 2 сентября в честь Дня знаний на все блюда действует скидка 10%. А детей, посетившие пиццерию в эти дни, мы угостим бесплатным мороженым», — рассказал собеседник агентства.

На заказы, оформленные через сайт или телефон, действует бесплатная доставка в течение часа. Зоны доставки можно посмотреть на карте».

Узнать подробности и сделать заказ можно на сайте.

 
Pizza & Gravity, ул. Журавлёва, 2 (2 этаж, правое крыло)
  • 8 914 356 1616

ООО «Склип». ОГРН 110753601363. Россия, г. Чита, Журавлёва, 2, 2 этаж.

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