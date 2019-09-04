Пять причин побывать в новой чайхане «Казан-мангал»
Почему мы так ценим восточно-азиатскую кухню? Это яркие ароматы восточных базаров, всегда свежее и сочное мясо на столе (притом его много) и, конечно же, огромные уютные застолья, которые объединяют всех друзей и родственников. Чтобы почувствовать это, не нужно собирать чемоданы и ехать на юг – вас уже ждёт новая чайхана «Казан-мангал». Для тех, кто там ещё не был, мы узнали пять главных фишек заведения.
Только узбекские повара и специи
Создать атмосферу настоящей восточной трапезы – особое умение, данное далеко не каждому. Поэтому на кухне «Казан-мангала» работает команда исключительно узбекских поваров. Они привезли с собой аутентичные национальные рецепты, способы подачи и даже специи. Кроме поваров, в чайхане больше никто не знает, какие именно травы и приправы кладут в блюда – это секрет, благодаря которому на время обеда или ужина вы можете перенестись из осенней Читы в колоритный Ташкент.
Праздничный плов, хинкали и шашлык – всё, что мы любим в Востоке
Кавказская и восточно-азиатская кухня для многих – это просто любовь. А как можно не любить наваристый суп «Угра ош» с домашней лапшой и курицей или жаркое по-самаркандски, где под свежевыпеченной лепёшкой скрывается сильный мясной дух баранины и аромат долмы? А лагман? Его здесь целых три вида – уйгурский с бульоном, каурма-лагман с телятиной и дыл-дыл-лагман с бараниной.
Тёплый салат с баклажанами и кисло-сладким соусом, салат «Лазат» из телятины, лука, огурцов и томатного соуса, острый уйгурский салат с телятиной и аджикой, грузинская закуска пхали из свёклы с грецким орехом, много зелени и сыра – вот что такое восточная кухня. И это лишь малая часть того калейдоскопа блюд, что предлагает гостеприимный «Казан-мангал».
Ни одно застолье или просто обед не обходятся без мяса, приготовленного на огне. Оно – основа всего. Сытное, сочное, ароматное, с золотисто-коричневой корочкой. И это ещё один повод прийти сюда – попробовать шашлык, шиш-кебаб из телятины с баклажаном. А на компанию лучше всего заказать ассорти «Чайхана гриль», где собраны колбаски, шашлык, люля-кебаб, цыплёнок и картофель.
Но главный герой на столе в узбекской кухне – это, конечно, плов. И притом не простой, а праздничный. Это фирменное блюдо с телятиной, нутом, изюмом и национальным салатом аччик-чучук из помидоров и лука. Всё вместе это образует невероятно красочный и самобытный ансамбль. А на каждый день есть классический плов – он чуть проще по составу, но ничуть не менее вкусный. И стоит одна порция сейчас всего 139 рублей.
Выпечка – свежая, домашняя, вкусная
В восточной кухне выпечка занимает очень важное место. Отсюда и возникает практически культ хачапури по-аджарски с солоноватым сыром и жидким желтком, куда можно макать кусочки пышного белого теста. Если вы хотите познакомиться с неизведанной для себя кулинарной культурой, на столе обязательно должны быть хачапури с телятиной и шпинатом (редкое и необычное сочетание). Ну а не заказать здесь хачапури – просто преступление, ведь они одни из самых больших и вкусных в городе.
Атмосфера ташкентской чайханы – в мелочах
Даже самая безупречная и аутентичная кухня не передаст всего своего духа, если нет соответствующего интерьера. А он в «Казан-мангале» проработан до мелочей. На столах лежат тканевые дорожки с традиционными узорами, на креслах – подушки с национальными узбекскими мотивами. Даже абажуры обтянуты тканью, которую специально везли с Востока, а потолки украшены резными панелями с восточным орнаментом.
Цвет, рисунок, мелкие детали вроде традиционных расписных тарелок и репродукций картин – каждый элемент здесь работает на то, чтобы создать камерную атмосферу уютного дома, где все друг друга знают и ждут как дорогого гостя. И вы тоже идеально впишетесь сюда, если придёте на обед, ужин или захотите отметить здесь семейное торжество. К слову, для небольших банкетов есть отдельные кабинки и vip-комната.
А если хочется повеселиться?
С понедельника по четверг «Казан-мангал» – уютное и спокойное место, но вечером пятницы он превращается в живое, пышущее жизнью заведение, которому не чужда современная музыка, диджейские сеты и яркий свет прожекторов.
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ
Ещё на 2 недели продлили режим самоизоляции в Забайкалье – до 8 июня 156
59 новых случаев коронавируса выявили в Забайкалье - это рекордное число 147
Общественники влезли на горки на пл. Декабристов и признали их опасными для детей 78
Построенную пенсионером детскую площадку снесли в Чите, на её месте появятся турники 77
Гурулёв о коронавирусе в Забайкалье: Основная беда пришла из медучреждений 67