Пять причин побывать в новой чайхане «Казан-мангал»

Почему мы так ценим восточно-азиатскую кухню? Это яркие ароматы восточных базаров, всегда свежее и сочное мясо на столе (притом его много) и, конечно же, огромные уютные застолья, которые объединяют всех друзей и родственников. Чтобы почувствовать это, не нужно собирать чемоданы и ехать на юг – вас уже ждёт новая чайхана «Казан-мангал». Для тех, кто там ещё не был, мы узнали пять главных фишек заведения.

Фото: предоставлено рекламодателем Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Фото: предоставлено рекламодателем Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе.

Только узбекские повара и специи

Создать атмосферу настоящей восточной трапезы – особое умение, данное далеко не каждому. Поэтому на кухне «Казан-мангала» работает команда исключительно узбекских поваров. Они привезли с собой аутентичные национальные рецепты, способы подачи и даже специи. Кроме поваров, в чайхане больше никто не знает, какие именно травы и приправы кладут в блюда – это секрет, благодаря которому на время обеда или ужина вы можете перенестись из осенней Читы в колоритный Ташкент.

Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе.

Праздничный плов, хинкали и шашлык – всё, что мы любим в Востоке

Кавказская и восточно-азиатская кухня для многих – это просто любовь. А как можно не любить наваристый суп «Угра ош» с домашней лапшой и курицей или жаркое по-самаркандски, где под свежевыпеченной лепёшкой скрывается сильный мясной дух баранины и аромат долмы? А лагман? Его здесь целых три вида – уйгурский с бульоном, каурма-лагман с телятиной и дыл-дыл-лагман с бараниной.

Фото: предоставлено рекламодателем Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе.

Тёплый салат с баклажанами и кисло-сладким соусом, салат «Лазат» из телятины, лука, огурцов и томатного соуса, острый уйгурский салат с телятиной и аджикой, грузинская закуска пхали из свёклы с грецким орехом, много зелени и сыра – вот что такое восточная кухня. И это лишь малая часть того калейдоскопа блюд, что предлагает гостеприимный «Казан-мангал».

Ни одно застолье или просто обед не обходятся без мяса, приготовленного на огне. Оно – основа всего. Сытное, сочное, ароматное, с золотисто-коричневой корочкой. И это ещё один повод прийти сюда – попробовать шашлык, шиш-кебаб из телятины с баклажаном. А на компанию лучше всего заказать ассорти «Чайхана гриль», где собраны колбаски, шашлык, люля-кебаб, цыплёнок и картофель.

Фото: предоставлено рекламодателем Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе.

Но главный герой на столе в узбекской кухне – это, конечно, плов. И притом не простой, а праздничный. Это фирменное блюдо с телятиной, нутом, изюмом и национальным салатом аччик-чучук из помидоров и лука. Всё вместе это образует невероятно красочный и самобытный ансамбль. А на каждый день есть классический плов – он чуть проще по составу, но ничуть не менее вкусный. И стоит одна порция сейчас всего 139 рублей.

Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Фото: предоставлено рекламодателем Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе.

Кстати, если вы хотите отведать чего-то более европейского и привычного, закажите роллы, классические салаты и другие традиционные блюда – они тоже есть в меню.

Выпечка – свежая, домашняя, вкусная

В восточной кухне выпечка занимает очень важное место. Отсюда и возникает практически культ хачапури по-аджарски с солоноватым сыром и жидким желтком, куда можно макать кусочки пышного белого теста. Если вы хотите познакомиться с неизведанной для себя кулинарной культурой, на столе обязательно должны быть хачапури с телятиной и шпинатом (редкое и необычное сочетание). Ну а не заказать здесь хачапури – просто преступление, ведь они одни из самых больших и вкусных в городе.

Фото: предоставлено рекламодателем Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе.

Атмосфера ташкентской чайханы – в мелочах

Даже самая безупречная и аутентичная кухня не передаст всего своего духа, если нет соответствующего интерьера. А он в «Казан-мангале» проработан до мелочей. На столах лежат тканевые дорожки с традиционными узорами, на креслах – подушки с национальными узбекскими мотивами. Даже абажуры обтянуты тканью, которую специально везли с Востока, а потолки украшены резными панелями с восточным орнаментом.

Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе.

Цвет, рисунок, мелкие детали вроде традиционных расписных тарелок и репродукций картин – каждый элемент здесь работает на то, чтобы создать камерную атмосферу уютного дома, где все друг друга знают и ждут как дорогого гостя. И вы тоже идеально впишетесь сюда, если придёте на обед, ужин или захотите отметить здесь семейное торжество. К слову, для небольших банкетов есть отдельные кабинки и vip-комната.

Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе. Фото: Диана Арнольд Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе.

А если хочется повеселиться?

С понедельника по четверг «Казан-мангал» – уютное и спокойное место, но вечером пятницы он превращается в живое, пышущее жизнью заведение, которому не чужда современная музыка, диджейские сеты и яркий свет прожекторов.

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Фото: предоставлено рекламодателем Всё о вкусной жизни в городе Чите. Рестораны Клубы Бары Кафе.