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Сахар по 27 руб. за кг и подсолнечное масло по 43 руб. за бутылку доставит «Пеко» в Чите

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Интернет-магазин «Пеко» до 22 сентября установил шок-цены на сахар – 27 рублей за килограмм и на подсолнечное масло – 43 рубля за бутылку, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 11 сентября представитель магазина.

«Всего на 12 дней мы снизили цены на самые ходовые и незаменимые осенью продукты. Так, сахар «Кристалл», расфасованный в мешочки весом по 3 килограмма, обойдётся в два раза дешевле – всего 27 рублей за килограмм. В один заказ можно взять не более 6 килограммов», — уточнил собеседник агентства.

Чтобы воспользоваться акционной ценой на сахар, нужно заказать товаров в интернет-магазине минимум на 1,5 тысячи рублей, из которых 162 рубля будут стоить 6 килограммов сахара.

«Вторая шок-цена — 43 рубля — распространяется на подсолнечное масло без запаха «Каролина» высшего сорта. В один заказ можно добавить не более 3 бутылок объёмом 0,9 литра. Минимальная сумма заказа – 700 рублей, при этом по городу мы доставим продукты бесплатно. Жителям отдалённых районов для бесплатной доставки нужно купить товаров на сумму от 1 тысячи рублей», — дополнил представитель магазина.

Заказать сахар, масло, крупы, молочные и мясные продукты, напитки и другие все необходимые товары можно на официальном сайте.

Больше информации — в социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram и «Одноклассники». Телефоны для справок: 8-914-145-50-54 и 99-50-54.

«Пеко» – это интернет-магазин с доставкой до двери от одной из крупнейших оптовых компаний Забайкальского края. Бесплатная доставка в отдалённые районы Читы действует на покупки от 1 тысячи рублей, в Агинский, Акшинский, Карымский, Кыринский, Оловяннинский, Ононский, Улетовский, Хилокский районы края – от 3,5 тысячи рублей.
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
 
Пеко, торговая компания, ул. 3-я Шубзаводская, 11
  • 8 (3022) 21-99-96

ООО «Торговая компания «Пеко». ОГРН 1147536008894. Россия, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 73.

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