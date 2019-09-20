Обвал цен на доставку пиццы и японского меню продлится в Pizza&Gravity 3 дня

Пиццерия Pizza&Gravity в Чите снизит цены на доставку всех видов пиццы, роллов, сетов и суши-пончиков на 30% в течение трёх дней, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 20 сентября представитель пиццерии.

«Акция распространяется на все пункты японского и итальянского меню и продлится с 20 по 22 сентября. К тому же, меню пиццерии расширилось. У нас появилось три новых сета: «Лава», «Мини» и «Big компания» и три новых вида пиццы. Однако предыдущие всё также остаются сочными, ароматными и очень вкусными», — рассказал собеседник агентства.

Для сытного обеда или ужина можно выбрать японскую кухню, например, сеты «Филадельфия» или «Темпура». А из итальянской — пиццу «Млечный путь» с ветчиной, беконом и томатами под нежным сливочным соусом, острый «Ядерный взрыв» с пеперони, моцареллой, томатами черри и халапеньо или «Лунное затмение», где куриная грудка, грибы и сыр перемешаны с ароматной чесночной заправкой. Все пиццы диаметром 28 либо 33 сантиметра. Полное меню размещено на сайте.

«Для заказа достаточно просто зайти на сайт и выбрать понравившиеся позиции. Цены на сайте указаны без учёта скидки. Уточнить зону доставки можно на карте. В нашей группе «ВКонтакте» и аккаунте Instagram мы регулярно выкладываем выгодные предложения, разыгрываем пиццу и рассказываем о новинках меню», – добавил представитель пиццерии.