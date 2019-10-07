Бараном на вертеле и икрой омуля встретит гостей новогодних банкетов ресторан «Забайкалье»

Ресторан «Забайкалье» в Чите открыл запись на новогодние банкеты «Забайкальская кадриль», которые пройдут с 20 по 31 декабря и в новогоднюю ночь, с бараном на вертеле, байкальским омулем и другими авторскими блюдами, сообщила корреспонденту ИА «Чита.Ру» директор ресторана Галина Кадушкина.

«В этом году мы запланировали отличные народные гулянья, каждого гостя мы будем встречать на улице с бараном на вертеле, закусками и напитками, огурчиками из дубовой бочки. В зале будет происходить настоящее шоу, мы пригласили профессиональных артистов, которые развернут любовную драму со счастливым концом», — рассказала Галина Кадушкина.

В авторское меню новогоднего стола шеф-повар Зарина Гагиева и повара «Забайкалья» включили 2 вида салатов: «Мужской» с говядиной и «Женский» с кальмарами, на закуску можно будет попробовать байкальского омуля с омулёвой икрой и драниками, овощи с мочёной тыквой и чикойскими солёными рыжиками. В банкетные блюда новогоднего стола вошли фаршированная щука и курица с брусничным соусом, а горячее блюдо — любимый многими «Казачий круг» из мяса.

Необычным и разнообразным повара заведения сделали и десерт, куда войдут торт «Красный бархат» с ягодным соусом и шариками мороженого, мандарины и другие фрукты. Ресторан также предложит свежевыпеченный хлеб и различные напитки.

Стоимость новогоднего банкета на одного человека составит 3,5 тысячи рублей, а в новогоднюю ночь — 4,5 тысячи.

Забронировать столик можно по телефону: 32-39-96 или на сайте ресторан-забайкалье.рф.