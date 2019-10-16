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Пицца от 150 р. и бизнес-ланчи от 180 р. появились в Pizza Rabbit в Чите

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«Студенческая» пицца от 150 рублей и комплексные обеды от 180 рублей появились в меню Pizza Rabbit в Чите, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 16 октября представитель пиццерии.

«Наше меню предназначено для людей с разным уровнем достатка. Например, стоимость пиццы начинается со 150 рублей. У нас можно выбрать как традиционные «Пепперони», «Четыре сыра», «Римини», так и «Аль сальмоне» с лососем и «Тоскана Чикен» в сочным цыплёнком и ананасами. Пицца готовится из свежих продуктов по традиционным итальянским рецептам на открытой кухне, чтобы гости могли видеть весь процесс приготовления», — рассказал собеседник агентства.

Также пиццерия предлагает комплексные обеды, куда входит салат, суп, горячее, хлеб и напиток. Стоимость — 200 рублей. Обед будет стоить 180 рублей, если в него не включено первое блюдо, и клиент заказывает бизнес-ланч на вынос.

В меню представлено множество мясных и рыбных горячих блюд, салатов, напитков и десертов, а также кесадилья, бургеры, брускетта, паста и супы. Для детей разработаны несколько вариантов сетов с оригинальной подачей.

«Для того чтобы дети не скучали в ожидании, у нас оборудована отличная игровая комната с лабиринтом, качелями и сухим бассейном. Находиться там можно сколько угодно и совершенно бесплатно», — добавил представитель пиццерии.

Больше информации — «ВКонтакте» и Instagram.

 
Pizza Rabbit, ул. Курнатовского, 17
  • 8 (3022) 55-50-45
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