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Скидки до 80% на роллы запустила к открытию в Чите федеральная сеть «Суши Мастер»

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Первый в Чите ресторан федеральной сети «Суши Мастер» в честь своего открытия запустил скидки до 80% на отдельные позиции, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 22 октября представитель заведения.

«Только сейчас для всех наших клиентов действуют две очень выгодные акции. Так, при покупке ролла «Калифорния Микс XXL» вы получите «Филадельфию Дабл Фиш XXL» со скидкой 80%. Получается, порция из 10 больших роллов с нежным сливочным сыром, хрустящим огурцом и рисом, завёрнутыми в ломтик свежего лосося, будет стоить меньше 100 рублей», – рассказал собеседник агентства.

Вторая акция даёт возможность купить роллы всего за полцены при условии самовывоза заказа с 14.00 до 16.00 (предзаказ можно оформить с 10.00 до 15.00).

Также очень выгодно заказывать в «Суши Мастере» сеты роллов: например, сет «Панда» весом 2 килограмма обойдётся всего в 999 рублей.

Меню ресторана «Суши Мастер» насчитывает несколько десятков видов роллов (в том числе сладкие), выгодных сетов и суши. Кроме того, здесь можно заказать традиционные азиатские супы, приготовленную в воке лапшу, шашлычки-якитори, соусы и напитки – например, натуральные ягодные морсы собственного приготовления.

Сделать заказ можно на сайте, в приложении (3+), по телефону 8-800-707-555-0 или по адресу: Бутина, 42а.

В ресторане действует бесплатная доставка при заказе от 500 рублей. В районы Чита-1, Сосновый Бор, микрорайон Северный и на Остров бесплатная доставка — при заказе от 1000 рублей.

 
Суши Мастер, ул. Бутина, 42а
  • 8 800 707 5550

XXL — икс икс эль

ИП Шевчук Елена Геннадьевна. ОГРН 319753600026480.

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