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Свиной стейк с грибным соусом и ягодный десерт подадут на новогодний стол в «Панама Сити»

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Ресторан «Панама Сити» в Чите открыл бронирование новогодних банкетов и корпоративов и предложил гостям свиной стейк с грибным соусом, нежную макрель, итальянский десерт и другие блюда, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 17 октября директор ресторана Елена Когерманова.

«Мы разработали развлекательную программу «Новогодний шоу-полёт», где наши гости смогут почувствовать себя на борту самолёта, приземляющегося в Италии, Испании, Египте и других странах. Во время «полёта» гостям подадут холодные закуски, например, «Слабосолёного лосося под овощной шубкой» и «Деликатесную макрель на воздушном облаке». Одним из горячих блюд станет сочный свиной стейк с соусом из белых грибов, а на сладкое — итальянский сливочно-ягодный десерт. Конечно, на столах будут фрукты и разнообразные напитки», — рассказал собеседник агентства.

Шоу-программа включает в себя различные конкурсы с призами, зажигательные танцы народов мира и многое другое.

Начало корпоративов — 20 декабря. Также уже можно заказать столик для проведения новогодней ночи по телефонам: 45-34-49 и 8-914-521-1088 и в самом ресторане по адресу: Северный, 64.

«Свободных мест осталось совсем немного, поэтому стоит поспешить. Команда нашего ресторана будет рада приветствовать своих гостей на борту авиалайнера «Панама Сити» рейса 2019—2020», — добавил директор ресторана.

Больше подробностей — в Instagram.

Николай Лысак
Фото: Николай Лысак
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Николай Лысак
Фото: Николай Лысак
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Николай Лысак
Фото: Николай Лысак
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Николай Лысак
Фото: Николай Лысак
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Николай Лысак
Фото: Николай Лысак
5
Николай Лысак
Фото: Николай Лысак
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Николай Лысак
Фото: Николай Лысак
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Николай Лысак
Фото: Николай Лысак
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Панама Сити, мкр Северный, 64
  • 8 (3022) 45-34-39
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