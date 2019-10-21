Кафе Kannam Chicken с легендарной корейской курицей открылось в Чите
Кафе быстрого питания федеральной сети Kannam Chicken с курицей по-корейски открылось в Чите на улице Полины Осипенко, 14, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 21 октября представитель сети.
«Наше кафе — это первый азиатский «чикен» в Чите. В нашем меню можно найти настоящую корейскую кухню и хрустящую курочку — крылышки, ножки или нежное филе. К ним можно выбрать соусы каннам, медовый или сырный и любые напитки: газированные, соки в ассортименте, чай или кофе из натуральных зёрен», — рассказал собеседник агентства.
Гости Kannam Chiken могут сделать заказ на месте или по предварительному звонку. Также в кафе действует доставка по всей Чите.
Посмотреть меню Kannam Chiken можно в Instagram.
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