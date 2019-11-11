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Сладкие новогодние подарки на любую сумму оптом и в розницу продаст «Золотое руно» в Чите

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Компания «Золотое руно» начала приём заказов на новогодние сладкие подарки на любую сумму, которые можно приобрести оптом и в розницу, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 11 ноября представитель компания.

Ольга Миллер
Фото: Ольга Миллер
1
Ольга Миллер
Фото: Ольга Миллер
2
Ольга Миллер
Фото: Ольга Миллер
3
Ольга Миллер
Фото: Ольга Миллер
4
Ольга Миллер
Фото: Ольга Миллер
5
Ольга Миллер
Фото: Ольга Миллер
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«Наша компания напрямую работает с одними из крупнейших и самых известных кондитерских фабрик. В том числе, с такими как «Красный октябрь», «РотФронт», «Бабаевский», «Фабрика имени Крупской», «Атаг», «Славянка», «Акконд», «Конти», «Сладуница» и другими. Именно они производят всеми любимые конфеты, шоколад, батончики, драже и другие сладости, от которых в восторге не только дети, но и многие взрослые. Покупатели могут выбрать один из готовых наборов или сформировать свой собственный, включая состав, вес и упаковку», – рассказал собеседник агентства.

«Золотое руно» предлагает десятки видов упаковок – пакеты, картонные и жестяные коробки, текстильные мешочки и мягкие игрушки.

«Для нас очень важно, чтобы сладкие подарки вызывали радость и ощущение волшебства. Поэтому в наборы мы не добавляем карамель и недорогие конфеты – только вкусные и качественные лакомства», – добавил представитель компании.

Сладости и упаковку можно приобрести отдельно. «Золотое руно» работает с предприятиями за наличный и безналичный расчёт, доставляет продукцию по городу и краю.

Узнать больше о наполнении и заказать подарки можно в группе «ВКонтакте» и по телефонам: 21-77-57, 31-11-41, 8-914-148-46-43, 8-914-148-47-62.

 
Золотое руно, торговая компания, ул. Верхоленская, 2а
  • 8 (3022) 31-11-41
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