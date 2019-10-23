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«Мед-Фуд» — критикам: Мы лишь исполнители меню

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На оперативном совещании 14 октября глава Забайкальского края Александр Осипов поручил разобраться с плохим питанием от компании «Мед-Фуд» в больницах Читы. Министр здравоохранения Валерий Кожевников сообщил, что провёл совещание с представителями компании, и все замечания подтвердились. Что такое «Мед-Фуд», как работает компания и откуда столько жалоб?

Почему «Мед-Фуд»?

В Забайкальском крае компания «Мед-Фуд» работает с 2000 года, имеет два филиала: читинский, где сейчас обслуживает 9 больниц и ежедневно кормит около 3,5 тысячи пациентов, а также краснокаменский, который обслуживает районную больницу и кормит 350 пациентов. На предприятии работают 250 забайкальцев.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Здание пищеблока в Чите расположенного на территории Краевой клинической на ул. Коханского, 7, за свой счёт Мед-Фуд капитально отремонтировали, завезли новое оборудование, которое постоянно усовершенствуется. У всех сотрудников компании есть сменная обувь и униформа.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Работа «Мед-Фуда» в регионе даёт возможность главным врачам и медперсоналу больниц заниматься своей работой — лечить людей. В больницах отпала необходимость самостоятельно закупать продукты и хранить их. Также главврачу не надо переживать за содержание пищеблока, тратить на него деньги больницы. Не нужно постоянно отчитываться в надзорные органы, которые уделяют вопросу питания пристальное внимание.

По сути, медучреждение должно лишь своевременно оплачивать счета за предоставленные «Мед-Фудом» услуги, а компания, в свою очередь, берёт на себя ответственность за закупку продуктов, содержание помещений пищеблока, плановый ремонт и замену оборудования, оплате коммунальных услуг, выплате зарплаты сотрудникам, проведение санэпидемиологических мероприятий, и даже в условиях кризиса компания не повышает стоимость продуктов.

Предоставлено компанией
Фотографии до и после ремонта, который провела компания «Мед-Фуд» в пищеблоке больницы.
Фото: Предоставлено компанией
Предоставлено компанией
Фотографии до и после ремонта, который провела компания «Мед-Фуд» в пищеблоке больницы.
Фото: Предоставлено компанией
Предоставлено компанией
Фотографии до и после ремонта, который провела компания «Мед-Фуд» в пищеблоке больницы.
Фото: Предоставлено компанией

«Врачи не разрешили вам сахар»

Недовольные питанием пациенты, как правило, жалуются врачам больниц. Эти недовольства медики передают сотрудникам «Мед-Фуда». Все жалобы компания обрабатывает самостоятельно, нередко её представители организуют встречи с пациентами и выясняют обстоятельства.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

«На жалобы мы реагируем моментально. Однако чаще всего слышим слова: «Невкусно, несладко, нет жареного и приправ. К сожалению, не все пациенты понимают, что диеты, которым они должны придерживаться для скорого выздоровления, составляются и прописываются лечащими врачами», — рассказала корреспонденту агентства заместитель директора компании «Мед-Фуд» по производственным вопросам Асмик Танкамян.

В больницах нашего города как минимум 18 различных диет, и на каждую компания готовит отдельные порции.

«Кому-то из пациентов нельзя сахар или соль, а у кого-то гипоаллергенная диета, имеющая длинный список разрешённых и запрещённых продуктов. Детали своих диет пациентам нужно уточнять у лечащих врачей», — добавила Танкамян.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Что касается обратной связи, ежемесячно «Мед-Фуд» проводит анкетирование в больницах, где опрашивается не менее 40% пациентов. Любые недовольства компания учитывает, отрабатывает и стремится исключить в дальнейшем. На индивидуальные жалобы, поступающие в учреждение, сотрудники выезжают к пациенту, обмениваются телефонами и берут их под контроль до самой выписки.

«Большая работа проводится совместно с главными врачами. Мы регулярно участвуем в советах по питанию, консультируемся с диетическими сёстрами, либо диетическими врачами — это те специалисты, с которыми мы работаем напрямую практически круглосуточно. Мы исполнители меню, которое составляется этими сотрудниками, а утверждается главными врачами больниц. Мы готовим и доставляем», — уточнила директор читинского филиала компании Вера Корюка.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Почему еда остыла и в грязном ланч-боксе?

«Есть проблема, о которой мы часто слышим — это грязные ланч-боксы. Разовые случаи бывают, когда суп или другая еда разливаются. Зависит это от многих факторов — и расстояние, и неровные дороги, и, возможно, наши грузчики-экспедиторы. Профилактические беседы о качестве работы, к слову, проводятся с сотрудниками каждый день», — рассказала корреспонденту директор читинского филиала компании Вера Корюка.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Представители компании рассказали, что мытьё посуды начинается с 15-минутного замачивания и ручной мойки, затем ланч-боксы ополаскивают и погружают в посудомоечную машину, где их обрабатывают паром с температурой до 100 градусов.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

«Остывшая еда тоже имеет объяснение. Все наши ланч-боксы уезжают хорошо упакованными, горячими в термотележках. После того, как их привозят в больницу, раздачей пищи занимается персонал больниц. Нередки случаи, когда такой человек один на несколько отделений, а в каждом из них находится до 50 пациентов. Об этой проблеме все знают, и мы совместно с главными врачами пытаемся решать проблему доставки горячего питания до пациентов», — добавила заместитель директора компании «Мед-Фуд» по производственным вопросам Асмик Танкамян.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

«Мы помогаем краю и в наводнение, и в пожары»

Пациенты больниц жалуются на невкусные порции «Мед-Фуда», потому что они не сладкие, не жирные и не солёные. Блюда, по словам специалистов компании, в больницы привозят горячими и хорошо упакованными, а вот до пациентов их доставляют холодными и в грязной посуде. В чью сторону должны быть жалобы пациентов, и за что власти края стремятся наказать компанию?

«С момента прихода нового руководства в Забайкальский край, у нас дважды состоялась встреча с Валерием Кожевниковым, на которой мы обсудили работу «Мед-Фуда» и корпорации в целом. Во всех регионах у нас с властью сложились партнёрские отношения, и Забайкалье — не исключение. Сейчас мы ожидаем конструктивного сотрудничества с новым правительством края. Готовы презентовать свои проекты, которые уже успешно реализуются в других регионах страны», – резюмировала генеральный директор ООО «Мед-Фуд» Рушания Кропоткина.

«Мед-Фуд» — федеральный проект, который занимается не только созданием пищеблоков в больницах регионов страны. В состав корпорации входят проекты в Новгородской, Ивановской областях, Ненецком автономном округе, Якутии, Липецкой области – это и передвижные медицинские комплексы, и оснащённые современным оборудованием центры гемодиализа, центр дистанционной литотрипсии.

Как и все крупные компании Забайкальского края, «Мед-Фуд» занимается социальными проектами. Так например ребята с почётного караула на Мемориале боевой славы в Чите с 2014 года получают на обед здоровое питание совершенно бесплатно. В 2018 году компания подарила региону 5 автомобилей медицинской помощи УАЗ.

«Мы никогда не остаёмся в стороне и оказываем помощь людям, попавшим в беду в чрезвычайных ситуациях. В 2018 году помогали пострадавшим от наводнения, отправили им: матрасы, одеяла, подушки, одежду. В 2019 году компания взяла под контроль село Усть-Ималка, которое практически полностью выгорело при пожарах, всего туда отправили более 5 тонн продуктов. Более 25 млн рублей компания потратила на гуманитарную помощь за последние несколько лет», — рассказала региональный представитель корпорации Ирина Стромилова.

 
Медфуд, ул. Коханского, 7 (ККБ, корпус 6, стр. 8)
  • 8 (3022) 31-30-92
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